القوى العاملة تعين 1808 شباب في القليوبية

كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديرية القوى العاملة بالقليوبية أجرت قياس مستوى مهارة 1326 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1293 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق شهادتين قياس مستوى المهارة للعمل بالخارج، وتوجيه 7 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وإصدار ترخيص عمل لأجنبي.

وقال إن المديرية عينت 1808 شباب، من بينهم 17 من أصحاب القدرات من خلال شهادات القيد المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل، وذلك من بين 4131 من راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب ، فضلاً عن توفير 615 فرصة عمل للشباب من الجنسين .

وأوضح سعفان، أنه تم صرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية على الرعاية الاجتماعية والصحية، منها صرف 10 منح لمولود جديد، ومنحتني زواج، ومنحتني وفاة، بإجمالي 46 ألف جنيه، بلغ المسجلين بالمديرية 20159 عاملا.

وأوضحت إيمان السيد شحاتة مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، أنَّ التقرير الشهري لإنجازات المديرية خلال شهر مايو الماضي، أشار إلى أن المديرية فتشت في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل على 660 منشأة دوريا، وتنظيم 42 حملة تفتيش شامل، وأسفر ذلك عن تحرير 262 محضرا، كما تم التفتيش على 51 منشأة يعمل بها 48 طفلا، وتمّ إنذار 20 منشأة منها بالمخالفات لإزالتها، وتحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وإجراء التفتيش على 206 منشآت فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 207 محاضر للمنشآت المخالفة.

وفي مجال علاقات العمل بلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 139 شكوى، تم تسوية 15 منها ودياً، وإحالة 36 للقضاء، وحفظ 23 شكوى، ومازالت هناك 65 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني جاري تنفيذ دورتين تدريبيتين بوحدة التدريب المتنقلة بقرية المريج - شبين القناطر على مهنة التفصيل والحياكة لـ11 متدربة، ومهنة السباكة الصحية لـ9 متدربين، فضلاً عن بدء التدريب بمركز التدريب المهني بالخانكة على مهنة تفصيل الملابس الجاهزة لـ11 متدرباً، ومهنة صيانة المحمول والدش لـ8 متدربين.

وأشارت إلى أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير بالمتابعة الميدانية لكافة المنشآت للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، لضمان الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في تلك المنشآت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية بالتفتيش من قبل مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 360 منشأة، فضلا عن إعداد خطة لأعمال التطهير والرش الخاصة بمقر المديرية والمناطق والمكاتب التابعة لها بالمحافظة.