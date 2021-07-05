خالطت مصابا بكورونا.. دوقة كامبريدج تدخل العزل المنزلي

أكد قصر كنسينجتون في لندن، أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، عزلت نفسها بعد الاتصال بشخص ثبتت إصابته لاحقًا بفيروس كورونا.

وقال قصر كنسينجتون في بيان: «في الأسبوع الماضي، تواصلت دوقة كامبريدج بشخص أثبت فيما بعد إصابته بفيروس كورونا، ولكنها لا تعاني من أي أعراض، وتتبع جميع الإرشادات الحكومية ذات الصلة وتعزل نفسها في المنزل».

وكان من المقرر أن تحتفل «كيت»، اليوم الاثنين، مع زوجها ويليام، بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، ولكن سوف تحظى بفترة عزلة ذاتية في المنزل، وكان آخر حدث عام لكيت هو زيارة ملعب ويمبلدون يوم الجمعة الماضي، عندما قامت بجولة في ملعب SW19 الرياضي، والتقت بالموظفين في المتحف ومطبخ سنتر كورت، وجلست مع نجم التنس السابق تيم هينمان لمشاهدة جيمي موراي يلعب في الفريق الزوجي.

يذكر أن دوقة كامبريدج كانت قد تلقت الجرعة الأولى من لقاح مضاد لفيروس كورونا في أواخر مايو الماضي.

من جهة أخرى، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، أن ما يقرب من نصف وفيات فيروس كورونا الأخيرة في بريطانيا، هم من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاحات مضادة للفيروس، وأظهرت بيانات السلطات الصحية في بريطانيا أنه كان هناك 117 حالة وفاة من بين 92 ألف إصابة بمتحور «دلتا» تم تسجيلها حتى 21 يونيو، 50 منها أي 46% تلقوا جرعتين من لقاح كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة هي أرض اختبار لكيفية تأقلم اللقاحات، حيث يتسابق متحور «دلتا» في جميع أنحاء البلاد، إذ أنه بحلول منتصف يونيو الماضي، كانت 97 % من الإصابات عبارة عن عدوى «دلتا».

وأدى انتشار «دلتا» إلى قيام حكومة المملكة المتحدة بتأجيل إنهاء قيود كورونا لمدة شهر حتى 19 يوليو الجاري، لكن الوزراء في الحكومة واثقون بشكل متزايد من أن إنهاء الإغلاق سيحدث كما هو مخطط له لأن التطعيمات قد كسرت سلسلة العدوى.