«الجزارين» تحذر من كبدة الشارع: البهارات كلمة السر وكلها دم ودهن

لاقى القبض على أشهر بائع في المطرية اهتماما كبيرا بين المواطنين خلال الساعات الماضية وذلك بعدما انتشرت فيديوهاته بشكل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي والذي أعلن بها عن أن أسعاره في محل «الجملي هو أملي» تبدأ من 5 جنيهات للسندوتش وتحتوي على «كبدة كلاوي وقلب وكبدة وحلويات وسمين وكفتة»، ليتم القبض عليه خلال الساعات الماضية وتشميع المحل الخاص به من جانب أجهزة الأمن لعدم امتلاكه التراخيص اللازمة، وعدم حمل العاملين به شهادات صحية.

زغلول: البهارات لها دور في تغيير لون وطعم الكبدة الفاسدة

من جانبه، طالب سعد زغلول عضو شعبة القصابين، من المواطنين عدم الوثوق في محال الكبدة والسجق التي تباع على العديد من عربات الكبدة داخل القاهرة وخارجها، حيث إن سندوتش الكبدة الذي يبلغ سعره 2 أو 3 جنيهات يتكون من دهون «ورايش» الذبيحة والدم، الأمر الذي يتسبب في الضرر الكبير على صحة المواطنين.

وأضاف زغلول في تصريحات لـ«الوطن»، أن البهارات التي يتم خلطها بالكبدة والسجق يكون لها دور كبير في منع رائحة التزنخ، كما أن لها الدور الأبرز في تغير الطعم واللون والرائحة.

كيفية التفرقة بين اللحوم البلدي ولحوم الحمير

وأوضح عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن المواطن يستطيع التفرقة بين اللحوم البلدي من الماعز والأبقار والجواميس عن لحوم الكلاب والحمير التي تباع من أصحاب عدم الضمير، حيث إن اللحوم البلدي يكون لحونها أحمر.

وتابع، بأن لحوم الحمير تتكون من اللونين الأزرق، والأحمر القاتم مع بعض الدهون، كما أن ملمس لحوم الحمير والكلاب لزج، ولحوم الكلاب يكون لونها بني قاتم، على عكس اللحوم البلدية الحمراء.

قانوني: لا يوجد نص محدد في القانون المصري عن بيع لحم الحمير

وفي المقابل، قال مصطفى السعداوي أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنّه لا يوجد نص محدد في القانون المصري عن بيع لحم الحمير، فهو يدخل في قانون الغش التجاري وبيع سلع غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأضاف السعداوي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة تسبب البائع بضرر للمواطنين فيعاقب وفقا لذلك الضرر الذي سببه، كما أن عقوبته تبدأ من سنة إلي 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 20 ألفا.