مدرسه الضبعه النووية.. تعرف على مميزات ومستقبل المدرسة

مدرسه الضبعه النوويه، يبحث المواطنون عنها بعد ظهور نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2021، على مستوى الجمهورية، ضمن المدارس التى يوجد طلب عليها، وينتظر تنسيقها آلاف الطلاب سنويا، خاصة وأنها من المدارس المتميزة، والفريدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتقدم «الوطن» خلال هذه الخدمة، تفاصيل عن المدرسة، وأهم مميزاتها، ومستقبل المدرسة بعد التخرج، ونظام الدراسة بها، وأقسامها، ومعلومات عديدة حولها، ضمن سلسلة الخدمات التى تقدمها لجميع قراءها في مختلف المجالات.

مدرسه الضبعة النووية.. مميزات بلا حدود

وتتميز مدرسة الضبعة النووية، بتوافر نظام الإقامة بها على مدار الأسبوع، والسماح بالإجازة الخميس والجمعة والعودة السبت، ووجود فنادق للإقامة بها، ومطاعم ونظام غذائى صحى تشرف عليه شركة خاصة، تحت رعاية وزارة التربية والتعليم، حسب عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، شارحا أن المدرسة يوجد بها ملاعب وصالات رياضية للمارسة جميع الأنشطة الرياضيه خلال الدراسة، كما يوجد بها ثلاثة أقسام قسم الكهرباء، وقسم الميكانيكا، وقسم الإلكترونيات، ويتوفر بالمدرسة معامل وورش، ويعتمد نظام الدراسة بها 5 سنوات، منها جزء نظرى، وجزء عملى، وجميع المعلمين بها متخصصين، في الكهرباء والإلكترونيات والميكانيكا، ومختلف المواد، وجرى إنتقاؤهم بعناية، كما هناك إهتمام شديد من وزارة التربية والتعليم بالمدرسة، ويجرى متاعتها من خلال مديرية التربية والتعليم بمطروح، وستتخرج منها أول دفعة العام الدراسى المقبل، وتقدم المدرسة منح دراسية للأوائل للسفر إلى روسيا بالتعاون مع وزارة الكهرباء والجانب الروسى.

مدرسة الضبعة النووية.. إعرف مستقبل ابنك

ويتخرج طلاب المدرسة النووية، بعد تأهيلهم علميا وعمليا من خلال الدراسة، كفنيين للعمل في محطات الطاقة النووية، ويتاح لهم استكمال الدراسة من خلال كليات الهندسة قسم الطاقة النووية، وهو مجال جديد، لم يتخرج منه فنيين من قبل، للعمل في الطاقة النووية، مما يفتح أمام الخريجين مستقبل كبير في المجالات الجديدة التى تهتم بها الدولة، في ظل المحطات النووية التى تقوم بانشاؤها خلال المشروع النووى السلمى لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة.