غلق وتشميع 26 مقهى وكافيتريا ومطعم مخالف بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواصلة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظا على الصحة العامة للمواطنين مؤكداً على التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي والمطاعم والمحال المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية صحة وسلامة المواطنين مع استمرار متابعة منع تقديم الشيشة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين بشكل فورى مع مصادرة كافة المستلزمات المستخدمة في المخالفة.

وأسفرت الحملات التي شنتها محافظة الجيزة علي المقاهي والكافيتريات عن غلق وتشميع 26 مقهى ومطعم وكافيتريا خالفت الإجراءات الاحترازية وذلك لتقديمها الشيشة للمواطنين وغير ملتزمه بمواعيد الغلق المحددة، حيث قام حى للعجوزة بغلق وتشميع 6 كافيهات للتعدي على الطريق العام وتقديم خدمة الشيشة للمواطنين وذلك بشوارع محمد شكري والمتحف الزراعي واسراء المهندسين والفلاح والمراغي.

كما قام مركز ومدينة كرداسة بغلق وتشميع 4 مقاهي و2 مطعم و2 مخزن بمنطقة غرب الدائى وشارع المنصورية بأبورواش بالاضافة إلى غلق وتشميع محل ومغسلة بشوارع العطور ومكه المكرمة بمدينة الحوامدية كما تمكنت المحافظة من خلال حى جنوب الجيزة من ضبط 2 منشأة سياحية «كافيتريا ومطعم»، تدار بدون الحصول على التراخيص اللازمة وقد تم غلق وتشميع المنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالإضافة إلى غلق وتشميع محل ومقهى بشوارع ربيع الجيزى وبرادة بحى جنوب الجيزة .

وضمت مجهودات مواجهة مخالفات المحال والمقاهي غلق وتشميع 5 مقاهى ومحال غير ملتزمة بمواعيد الغلق بمركز منشأة القناطر بالاضافة الى غلق وتشميع 3 مقاهى بميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين ورفع 115 حاله اشغال لهم .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز بشن حملات دورية لمواجهة المخالفين للإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.