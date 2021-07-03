الجيزة تبدأ تطوير المحاور المرورية بأوسيم والبدرشين والعمرانية

تنفذ محافظة الجيزة خطة لتطوير عدد من المحاور المرورية الهامة، بكافة القطاعات على مستوى المحافظة، في إطار خطتها السنوية لتطوير شبكه الطرق والمحاور المرورية، لتيسير الحركة ومنع الزحام والاختناقات.

وفي ذلك الإطار، تابع محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، اليوم السبت، البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية لازدواج طريق «الكوم الأحمر»، في مركز ومدينة أوسيم، والتي يجري تنفيذها بطول 5 كيلومترات، وبعرض 20 متراً، وبتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 26 مليون جنيه، من خلال مديرية الطرق، ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والمدن، حيث يجري توسعة الطريق في الاتجاهين، مما يسهم بشكل كبير في إحداث سيولة مرورية للمترددين عليه.

كما تابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتطوير ورصف طريق «ميت رهينة»، بطول 1.5 كيلومتر، بدايةً من طريق «المريوطية»، حتى متحف ميت رهينة، بنطاق مركز ومدينة البدرشين، وذلك لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة، لما للطريق من أهمية مرورية.

وتابع محافظ الجيزة أعمال التطوير الجارية بشارع «خاتم المرسلين»، حيث تم البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية للطريق في الاتجاه القادم من شارع «عثمان محرم» إلى «ترعة الزمر»، بالإضافة إلى استكمال أعمال فرد طبقه الأسفلت السطحية بشارع «خاتم المرسلين»، بدءاً من شارع «عمار»، وحتى نادي الشرقية للدخان بحي العمرانية.