الجيزة ترصف محاور مرورية بأوسيم والبدرشين والعمرانية

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية لازدواج طريق الكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم، بطول 5 كم وعرض 20 م، وبتكلفة حوالي 26 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والمدن، حيث تم توسعة الطريق في الاتجاهين، ما يساهم بشكل كبير في إحداث سيولة مرورية للمترددين عليه.

كما تابع المحافظ أعمال المرحلة الأولى لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول 1.5 كم، بداية من طريق المريوطية حتى متحف ميت رهينة، بنطاق مركز ومدينة البدرشين، وذلك لإيجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة لما للطريق من أهمية مرورية.

وضع طبقة سطحية لتطوير شارع خاتم المرسلين

وفي السياق ذاته، استعرض المحافظ أعمال التطوير الجارية بشارع خاتم المرسلين، حيث تم البدء في أعمال وضع الطبقة السطحية للطريق في الإتجاه القادم من شارع عثمان محرم إلى ترعه الزمر، إضافه إلى استكمال أعمال فرد طبقة الأسفلت السطحية بشارع خاتم المرسلين، بدءً من شارع عمار حتي نادي الشرقيه للدخان بحي العمرانية.

رفع تراكمات المخلفات ببولاق الدكرور

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، هيئة النظافة والتجميل وحي بولاق الدكرور بالتعامل الفوري مع شكوى المواطنين الواردة بشأن وجود تراكمات للمخلفات بمنطقة هنفرست بحي بولاق الدكرور، بمسار موقع إنشاء محور الزمر، حيث تم رفع كافه المخلفات والتراكمات المتواجدة بمسار أعمال المشروع، من خلال فرق ومعدات النظافة لهيئة النظافة وحي بولاق كما تم تمهيد الطريق أمام حركة المواطنين.