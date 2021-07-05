محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء مجمع للخدمات الحكومية بالشامية

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عددًا من مشروعات برنامج تطوير الريف المصري بمركز ساحل سليم للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل أية معوقات، حيث تفقد إنشاء مجمع للخدمات الحكومية بقرية الشامية، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة كبار السن وتوفيراً للوقت والجهد كما تفقد إنشاء جناح توسع بمدرسة إعدادية للقضاء على كثافة الفصول وتعدد الفترات الدراسية وذلك في إطار متابعته الدورية لمشروعات المرحلة الجديدة من مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر إحتياجا.

بدأ محافظ أسيوط جولته، اليوم، بتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية بقرية الشامية أحد أهم مشروعات مبادرة حياة كريمة الخدمية التي يستفيد منها المواطن والمقرر إنشاؤه على مساحة 500 متر مربع ويتكون من أرضي و3 طوابق تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ويحتوى على جميع الخدمات التي يحتاجها المواطنين في مكان واحد من مكاتب تموين وتضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب بريد وشهر عقاري ومركز تكنولوجي وغيرها من مكاتب الخدمات كنموذج موحد لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة مميزة وبسهولة ويسر من المقرر الانتهاء من الإنشاء خلال 6 أشهر.

وتفقد المحافظ ومرافقوه جناح التوسع الجاري إنشاؤه بمدرسة مجمعة الشامية الاعداية بنين من تصميم وإشراف هيئة الابنية التعليمية ويتكون من 5 طوابق ويضم 10 فصول دراسية بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل وحجرات الأنشطة ويمثل إضافة متميزة للمدرسة ويساهم بشكل كبير في استيعاب كثافات الفصول وتعدد الفترات الدراسية مؤكدًا أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً للإرتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلبة والطالبات.

واطمئن المحافظ على سير العمل بتلك المشروعات مشددًا على أهمية متابعة مراحل تنفيذ المشروعات لتنفيذها وفقًا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية مع الالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة وتطبيق أعلى معايير الجودة أثناء التنفيذ موضحًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخره لتوفير الإمكانيات المادية والقوة البشرية لتحقيق معدلات التنفيذ المطلوبة وفقًا للجدول الزمنى المحدد مشيرًا إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومعايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات.

من جهة أخرى، وافق مجلس جامعة أسيوط في جلسته المنعقدة برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على تعيين 17 أستاذاً بعدد من كليات الجامعة، وتضمنت القرارات تعيين 6 أساتذة في كلية الطب، كما أصدر المجلس قرارات بتعيين 3 من الأساتذة بكلية الزراعة، ووافق المجلس علي تعيين أستاذاً واحداً بعدد من الكليات هي «كلية الطب البيطري، الهندسة، العلوم، وكلية التربية النوعية».