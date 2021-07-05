وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الفيتنامي

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالا مع نظيره الفيتنامي، على هامش الزيارة التي يجريها حاليا إلى نيويورك، من أجل المشاركة في جلسة مجلس الأمن حول السد الإثيوبي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكري استعرض خلال الاتصال الموقف المصري الثابت من قضية السد الإثيوبي، القائم على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث، ويراعي شواغل دولتي المصب، معربا عن تطلع مصر إلى تفهم فيتنام، العضو الحالي بالمجلس، لهذه الشواغل، باعتبارها أيضا دولة مصب.