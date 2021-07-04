وزير الخارجية: وقف تركيا ظهور الهاربين على الشاشات خطوة إيجابية

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن اتخاذ تركيا خطوة بمنع الهاربين ووقفهم من الظهور على الشاشات هي خطوة إيجابية، ونؤكد أن العلاقات الدولية والطبيعية بين الدول مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم السماح لأطراف مناوءة بأن تعمل على أراضي دولة في مواجهة دولة أخرى، وهذه السياسة تتفق مع قواعد القانون الدولي، وإذا ما استقرت وبقيت مستمرة فهي تؤدي تطبيق العلاقات واستمرار الاتصالات على مستويات مختلفة لوضع الإطار الأمثل للعلاقات وكيفية لاستئنافها.

الاتصالات المحسوبة مع الجانب التركي مستمرة للتقييم

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أن الملف الليبي كان من ضمن أهداف الاتصالات الاستكشافية مع تركيا على مستوى نواب وزيري الخارجية، والاستمرار في الاتصالات المحسوبة لتقييم الخطوات التي نتوقع أن تكون أرضية جيدة لعودة العلاقات الطبيعية.

شكري: الأحداث في ليبيا لها تأثير مباشر على الأمن القومي المصري

وأكد أن المجريات في ليبيا والأحداث هناك ذات أهمية قصوى بالنسبة لمصر باعتبار الشأن الليبي له تأثير مباشر على الأمن القومي المصري، كما أنه يوجد أمور متعددة لابد أن تؤخذ في الاعتبار أيضًا.

العلاقات مع قطر تسير بوتيرة طيبة

وأكد «شكري»، أن العلاقات مع قطر تسير بوتيرة طيبة، ولجنة المتابعة تجتمع بشكل دوري الآن، وتتناول كل الملفات والشوائب التي كانت لحقت بالعلاقات خلال فترة المقاطعة، وهناك تبادل للزيارات على مستوى وزيري خارجية البلدين، وتبادل للخطابات على مستوى القيادتين.

هناك إرادة سياسية بين مصر وقطر لاستئناف العلاقات الطبيعية

وأكد وزير الخارجية، أن هناك إرادة سياسية مشتركة لاستئاف العلاقات الطبيعية، وعاد التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارة، وتم تسمية من الجانبين سفراء جدد في كل من القاهرة والدوحة، وكل ذلك مؤشر لأن هناك رغبة وعزيمة وعمل يتم لعودة العلاقات لطبيعتها.