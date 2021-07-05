التعليم تخاطب المديريات التعليمية لميكنة أعمال التنسيق بالمدارس الفنية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم لمدارس الثانوية العامة ومدارس التعليم الفني بأنواعه كافة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم في خطابها المرسل للمديريات التعليمية، على مديري إدارات التعليم العام والتعليم الفني، المسؤولين عن لجنة التنسيق بالمديرية، بالتواصل مع مدير إدارة الإحصاء بالمديرية لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم للدخول على نظام إدارة التنسيق الإلكتروني، وتسجيل الحد الأدنى للقبول بالمدارس على مستوى الإدارات التعليمية، ومتابعة أعمال التقدم للتنسيق والقبول بمدارس التعليم العام والفني وفقا للإجراءات المتبعة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم في خطابها، مديري المدارس الثانوية، بتوجيه الطلاب للتقدم للتنسيق بالمدارس الثانوية العام والفني (إلكترونيا)، بداية من الأربعاء 7 يوليو، مشددة على المدارس الثانوية (العامة والفنية) بالبت في قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع المشار إليه بعاليه، وفقا للحد الأدنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وبالنسبة لامتحانات الثانوية العامة، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تزامنا مع استعداداتها المكثفة لأعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، خطابا لجميع المديريات، بالتنبيه على إعادة توزيع العصا الإلكترونية بعد الانتهاء من امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول، على لجان سير امتحانات الثانوية العامة، فضلا عن توفير 3 أجهزة للقياس الحراري لكل لجنة.

وشددت الوزارة على المديريات، بإخطار مديرية الأمن بمقار لجان سير الامتحان لتعيين الحراسة اللازمة بواقع 3 من رجال الشرطة لكل لجنة، و3 ورديات على مدار الأربع والعشرين ساعة بفردين لكل وردية، على أن يكون منهما ضابط على الأقل، مشددة على ضرورة التأكد من أنّ جميع اللجان الواردة بالكشوف، هي مقار نفس المدارس التي جرى ترشيحها.