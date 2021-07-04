في 5 خطوات.. تعرف على طرق سداد مصروفات المدارس الحكومية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021-2022، وطرق سداد مصروفات المدارس الحكومية، والفئات المستثناة من دفع المصروفات.

وأعلنت الوزارة 300 جنيه من الصف الأول بمرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث بالمرحلة الابتدائية، و200 جنيه من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، 500 جنيه من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي، 200 جنيه لصفوف التعليمي الثانوي الفني بكل أنواعه سواء الثلاث أو الخمس سنوات.

وبالنسبة لطرق سداد مصروفات المدارس الحكومية، جاءت كالآتي:

- مكاتب الهيئة القومية للبريد.

- على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على رقم 0125112000283818.

- يتم بموجب الرقم القومي للطالب المدون بشهادة الميلاد الإلكترونية.

- بعد الحصول على إيصال سداد مصروفات المدارس، يجب الاحتفاظ به لتسليمه في المدرسة.

- أن يكون إيصال سداد مصروفات المدارس الحكومية والرسمية، من مسوغات قبول ملف الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة.

وبالنسبة للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2021- 2022:

- أبناء الشهداء في ثورة 25 يناير.

- الطلاب اليتامى سواء كان الطالب يتيم من الأب أو من الأم.

-أبناء الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وجميع المساعدات والمعاشات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

-أطفال المرأة التي ليس لها عائل أو المرأة المطلقة.

-أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.

-أطفال الآباء المصابين في ثورة 25 يناير.

-أبناء المصابين في العمليات العسكرية والحربية والإرهابية والأمنية بكافة المدارس.

-أبناء الذكور العائدون من السجون بعد الإفراج عنهم فهم لا يملكون دخل شهري ثابت.

-طلاب مدارس التربية الخاصة.

-طلاب مدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي.

- طلاب المدارس الرسمية الدولية بكل أنواعها.

-الطلاب الملتحقين بالمدارس بعد تحررها من الأمية.

-طلاب مدارس محافظة البحر الأحمر، ومحافظة شمال سيناء، وحلايب وشلاتين.