«كفر شكر» تطلق حملة مكبرة لصيانة الأعمدة الكهربائية

أطلق مركز ومدينة كفر شكر حملة مكبرة لصيانة أعمدة الكهرباء والإنارة العامة بنطاق قري المركز والمدينة، تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية وتوجيهات اللواء هشام رفعت، رئيس مجلس مركز ومدينة «كفر شكر»، بضرورة الاهتمام بحملات وأعمال متابعة وصيانة كافة الخدمات لعدم حدوث أعطال مفاجئة، حفاظا على راحة وخدمة المواطنين في شتى المجالات.

حملة تطوير إنارة تنطلق من قرية الشقر

وأوضح اللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر أن الحملة بدأت في الوحدة القروية بالشقر حيث جري إصلاح وصيانة الأعمدة الكهربائية في نطاق الوحدة المحلية، برفقة مسؤول الكهرباء والفني وسيارة برج الوحدة بحضور إيهاب محمد رئيس القرية وتحت إشراف محمد غنيم نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

رئيس كفر شكر: حملة تطوير الإنارة استجابة لمطالب أهالينا

وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر إنه توجد تعليمات مشددة بضرورة النزول ميدانيا ومتابعة كافة الخدمات وإجراء أعمال صيانة دورية والاستجابة والتواصل مع أهالينا المواطنين وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم طبقا للقانون والامكانيات المتاحة، حتى يشعروا بجهد وإنجازات الدولة التي تبني وتعمر وتنشئ المشروعات الخدمية والقومية في كل مكان لراحة وخدمة كل المواطنين.

وأشار إلى أن محافظ القليوبية يتواصل ويتابع بصفة مستمرة الجهود والأعمال المبذولة، وله دور كبير في الاهتمام الشديد بدعم كافة خدمات ومشروعات المركز والمدينة لراحة وخدمة أهالينا المواطنين.