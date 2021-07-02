حملات نظافة مكثفة بكفر شكر واستغلال «الخردة» بأعمال التجميل

شنت أجهزة مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، حملات مكبرة للقضاء على مشكلة القمامة، من خلال متابعة أعمال النظافة الدورية في جميع قرى المركز، قادها اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

شملت الأعمال نظافة كافة الشوارع والطريق السريع «بنها - المنصورة»، ومداخل القرى، وجسر طراد النيل، والطرق الداخلية بنطاق الوحدات القروية، استجابة لمطالب الأهالي، وفى إطار مجهودات مجلس مدينة كفر شكر في الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

حملات كفر شكر هدفها إشاعة الرضا بين المواطنين

وقال رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملات شملت عمليات التطهير والنظافة، ورفع القمامة بصفة مستمرة ودورية، لإشاعة الشعور بالرضا والراحة بين مواطني المدينة وقرى الوحدات القروية، بناءً على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية.

تكليفات لمسئولي كفر شكر بالنزول للشارع وحل مشاكل المواطنين

وأضاف مركز ومدينة كفر شكر أنه شدد على كافة قيادات المحليات بالمركز والقرى، على ضرورة الاستمرار في نزول كافة المسئولين للمرور بالشوارع والطرق، والتواصل مع المواطنين، والتواجد بينهم، وحل مشكلاتهم، وتلبية احتياجاتهم، طبقاً للقانون والإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن محافظ القليوبية يتواصل ويتابع بصفة مستمرة جهود الأعمال، مشدداً على أهمية دعم كافة خدمات ومشروعات المركز والمدينة، لراحة وخدمة المواطنين

أفكار خارج الصندوق لتنفيذ خطة تطوير وتجميل كفر شكر

وأوضح رئيس مدينة كفر شكر «أننا نفكر كثيراً فى العمل من خارج الصندوق، واستغلال الخردة والمخلفات وإعادة تدويرها، واستخدامها فى أعمال تطوير وتجميل وخدمات المركز والمدينة، للمساهمة مع الدولة في توفير النفقات، والاستغلال الأمثل في الحفاظ على المال العام».

وأضاف في هذا الصدد: «حتى لو كانت قطعة صاج أو حديد مهملة منذ سنوات، نحن نستغلها في صناعة صناديق قمامة، وأعمال أخرى تخدم أعمال التطوير والتجميل»، مؤكداً أنه يحري العمل على تحسين الخدمات، التى تشهدها المدينة، وتابع بقوله: «مستمرون فى التفكير والعمل من خارج الصندوق، للارتقاء بمستوى الخدمات، بهدف أن يشعر كل مواطن بالرضا التام، وبجهود وإنجازات الدولة في كل مكان».

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه أصدر أيضاً تعليمات مشددة بـ«المرور اليومي على الشوارع والطرق، ورفع الإشغالات لسهولة الحركة المرورية وسير أهالينا المواطنين، ورصد المخالفات، وكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري ونهر النيل، بحيادية تامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين، تنفيذاً لسيادة القانون، وفرض هيبة الدولة على الجميع، دون وساطة أو محسوبية».