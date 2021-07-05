«الإفتاء» عن موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442: ننتظر قرار السعودية

يتساءل الكثيرون عن موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442، وهو ما حسمته دار الإفتاء المصرية مؤكدة أنه فيما يتعلق بموعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرية، تترقب دار الإفتاء المصرية -كعادتها كل عام- إعلان السعودية بيانها؛ لتحديد يومي عرفة والنحر.

وأكدت الإفتاء في بيان لها بخصوص موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442، فور إعلان الجانب السعودي رؤية هلال شهر ذي الحجة، ستعلن دار الإفتاء المصرية في بيان رؤية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية؛ بلد المنسك.

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها توضيحا عن موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442، قائلة: «فيما يتعلق برؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجرية، تترقب دار الإفتاء المصرية -كعادتها كل عام- إعلان السعودية بيانها؛ لتحديد يومي عرفة والنحر، وفور إعلان الجانب السعودي رؤية هلال شهر ذي الحجة، ستعلن دار الإفتاء المصرية من جانبها بيان رؤية شهر ذي الحجة، اعتمادًا على ما وصلت إليه السلطات القضائية بالمملكة العربية السعودية؛ بلد المنسك».

موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442

من جانبها أعلنت الحسابات الفلكية، موعد هلال شهر ذي الحجة 1442، موضحة أن عدة شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا تبلغ 29 يوما، ليكون يوم الأحد الموافق 11 يوليو 2021 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا.

وأكدت دار الافتاء أنها لا تستطلع هلال شهر ذي الحجة، كما هو الحال في باقي الشهور العربية، وتنتظر قرار المحكمة العليا في السعودية، ونتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المنسك، وبعدها يتم إعلان موعد أول أيام شهر ذي الحجة 1442، وموعد يوم وقفة عرفة وبداية أول أيام التروية.

وأشارت إلى أن دار الإفتاء المصرية هي المسؤولة عن إعلان بداية الشهور الهجرية في مصر.