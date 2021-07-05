الجمعة.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة وتعلن موعد عيد الأضحى

تستطلع دار الإفتاء المصرية مساء الجمعة المقبل الموافق 9 يوليو 2021، 29 من شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريًا، هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا، من خلال لجانها الشرعية والعلمية بمختلف أنحاء الجمهورية، لتعلن موعد وقفة عرفات 2021 وموعد عيد الأضحى 2021 في مصر.

استطلاع هلال ذي الحجة 1442 هجريا

وفيما تستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريًا، بعد صلاة المغرب يوم الجمعة المقبل، إلا أنّها ستنتظر إعلان المحكمة العليا في السعودية، نتائج استطلاع الهلال لأنها بلد المناسك.

موعد أول أيام شهر ذي الحجة

وحسب ما أُعلن من الحسابات الفلكية، فعدة شهر ذي القعدة لعام 1442 هجريا تبلغ 30 يوما، ليكون يوم السبت الموافق 10 يوليو 2021 هو المتمم لشهر ذي القعدة، فيما يكون يوم الأحد 11 يوليو 2021، هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1442 هجريا.

مواقيت الحج لعام 2021

وطبقًا للحسابات الفلكية سيكون يوم التروية 2021 الأحد الموافق 18 يوليو 2021، ضمن مناسك الحج، فيما سيكون موعد وقفة عرفات 2021 يوم الإثنين الموافق 19 يوليو 2021، وسيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، يعقبة أيام التشريق الثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

فضل أيام شهر ذي الحجة

وشهر ذي الحجة من الأشهر الأربعة الحرم، وورد الكثير في فضل العشر الأوائل من هذا الشهر، حيث قال الله تعالى: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾، وذهب كثير من المفسرين إلى أن هذه الليالي هي العشر من ذي الحجة، والتي يتعلق بها العديد من الأحكام والآداب والفضائل، وحددتها دار الافتاء المصرية ومنها: «يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، ويستحب صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة وخاصة يوم عرفة فصومها سنة فعلية وهي كفارة سنتين (ماضية، ومستقبلة)».