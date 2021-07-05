خطة القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجا بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خطة عمل القوافل الطبية العلاجية المتنقلة لمديرية الصحة بالمحافظة، لمدة ستة أشهر تبدأ من شهر يوليو الجاري وحتى نهاية العام فى ديسمبر 2021، وتغطي هذه القوافل جميع المناطق السكانية الأكثر إحتياجا في مراكز المحافظة الثمانية، وأكد محافظ مطروح على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لإنجاح عمل القوافل والوصول للمستهدف، موجها بضرورة الإعلان عن خطة العمل بجميع وسائل الإعلام وإذاعة مطروح الإقليمية، لتعريف المواطنين بمواعيدها وأماكن تواجدها لتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

محافظ مطروح.. القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

وقال محافظ مطروح إن هذه القوافل تأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وتشمل إجراء الكشوفات والفحوصات وتقديم العلاج بالمجان والوصول لكافة المواطنين بالمحافظة بجميع القرى والتجمعات فى قلب الصحراء من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي مطروح.

تجهيز قافلة طبية لجارة أم الصغير أقدم واحة مصرية بعمق الصحراء

وأكد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، تجهيز أكبر قافلة طبية لواحة الجارة أم الصغير، أقدم واحة مصرية الكائنة في عمق الصحراء الغربية، بالإضافة إلى قافلة بقرية «بهي الدين»، التي تنطلق بعد ثلاثة أيام، وجاري تقديم جميع التسهيلات اللازمة للقافلتين، والتى يتوافر بهما جميع التخصصات الطبية، الأطفال، والرمد، والنساء والولادة، والجراحة، والأنف والأذن، والمسالك البولية، والباطنة، وتوفير الأدوية والكشوفات والعلاج يسلم بالمجان للمواطنين الأكثر إحتياجا وتحويل الحالات التى تحتاج إلى عمليات لإجرائها بالمستشفيات الحكومية.