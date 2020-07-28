طبيب غلابة جديد بمطروح.. "أحمد" يتبرع بأجهزة طبية لمرضى مستشفى الحميات

تبرع أحد الأطباء بمستشفى الحميات بمطروح، بأجهزة طبية متنوعة ومستلزمات طبية للمستشفى بلغت قيمتها 200 ألف جنيه، لصالح المرضى بالمستشفى، وهو ما يضعه في دائرة أطباء الغلابة الذين يهتمون بالمرضى وإحتياجاتهم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالفتاح مدير عام مستشفى حميات مطروح فوجئنا بالطبيب أحمد حسين بالمستشفى بشراء أجهزة طبية وتبرعه بها للمستشفى.

وأضاف "عبدالفتاح" في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن الطبيب إنسان ظل يبحث عن ما تحتاجه المستشفى وقرر التبرع بهذه الأجهزة، لخدمة المرضى من أهالي مطروح والزائرين.

وأشار إلى أن الأجهزة التى تبرع بها تتضمن عدد 4 أجهزة مونتور، وجهاز صدمات، بالإضافة إلى جهاز منظار حنجري، وبعض المستلزمات الطبية، وسلم الطبيب الأجهزة والمستلزمات، إلى إدارة المستشفى، وبدأت المستشفى في إستخدامهم.

ولفت إلى أن الأجهزة وزعت على الأقسام داخل المستشفى لاستغلالها خاصة أجهزة المونتور منهم جهازين في قسم الإستقبال والطواريء وجهازين في قسم العزل والقسم الداخلي.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حسين أن هذا دورى تجاه المستشفى لتقديم شيء بسيط للمرضى الذين يعالجون داخل هذا الصرح الطبي، وأقل شيء هو مساعدة الناس وهذا هو دورنا الإجتماعي.

وقدم مدير المستشفى للطبيب شهادة تقدير تعبيرًا رمزيًا عن عطاءه، والتف حوله زملائه من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين معبرين عن سعادتهم بتكريم الطبيب، مؤكدين على حسن خلقه وعلاقته الطيبة مع زملاءه حسب مس نعمة مشرفة التمريض بالمستشفى واهتمامه الشديد بالمرضى وعطاءه اللا محدود لهم.