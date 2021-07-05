حل جزئي لأزمة العمالة المصرية العالقة في الإمارات قبل العودة للسعودية

لا زالت ردود الأفعال تتوالى على أزمة العاملين المصريين بالسعودية، المتواجدين حاليا بالإمارات لقضاء فترة حجر صحي لمدة يومين قبل عودتهم للمملكة من جديد وفقا للاشتراطات السعودية، بعد تعليقها قدوم المسافرين إليها من الإمارات ما وضع هؤلاء العاملين في مأزق كبير خاصة أن فترة إقامتهم بالإمارات العربية المتحدة قاربت على الانتهاء.

وقال إبراهيم غانم، مدير شركة طيران الإمارات بمصر وليبيا، إن المقر الرئيسي للشركة في الإمارات العربية المتحدة يدرس حاليا أفضل الطرق للتعامل مع تلك الأزمة بالنسبة للعاملين المصريين المتواجدين بالإمارات حاليًا، والذين حجزوا تذاكر على متن رحلات الشركة لنقلهم إلى أحد المدن السعودية قبل أن تصدر المملكة قرارها أمس الأول بتعليق الرحلات الجوية من وإلى الامارات.

حل جزئي للأزمة

وأضاف لـ«الوطن» أن الشركة ستدرس مع العاملين المصريين أفضل الطرق للتعامل مع تلك الأزمة سواء بإعادتهم لمصر أو نقلهم إلى أحد الدول التي تسمح المملكة العربية السعودية بالسفر منها كالبحرين والأردن على سبيل المثال.

غالبية العمالة قررت العودة للقاهرة

ومن جهته قال أحمد عبدالجواد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن العديد من العمالة المصرية بالسعودية والمتواجدة حاليا بالإمارات، قررت العودة مجددا إلي القاهرة بعد قرار المملكة العربية السعودية بتعليق دخول المسافرين من الإمارات للمملكة.

وأضاف أن أعدادًا كبيرة من العاملين أوشكت فترة إقامتهم لقضاء فترة الحجر الصحي بفنادق الإمارات على الانتهاء وليست لديهم أموال كافية لتمديد فترة الإقامة لحين عودة حركة الطيران بين الامارات والسعودية من جديد خاصة أن فترة تعليق الرحلات غير محددة ، كما أنهم ليست لديهم القدرة المالية على إعادة الكرة من جديد والسفر من الإمارات لدول أخرى مسموح منها السفر للسعودية، مشيرا إلى أن شركات الطيران السعودية أو الاماراتية لم تقرر إلى الآن إعادة ثمن التذاكر الملغاة من الإمارات للسعودية لهؤلاء العاملين بعد تعليق الرحلات الجوية بين البلدين أمس.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية أصدرت فبراير الماضي قرارًا بتعليق دخول المصريين لأراضيها مباشرة مع السماح للعمالة المصرية والمقيمين بها بالسفر للمملكة عن طريق السفر لدولة أخرى وقضاء فترة أسبوعين حجر صحي بها قبل التوجه للسعودية وقضاء فترة حجر مؤسسي بأحد الفنادق السعودية وهو ما قام به آلاف المصريين خلال الشهر الماضي بالسفر للإمارات ومنها إلى السعودية.