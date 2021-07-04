حريق مصنع في مؤسسة الزكاة بالسلام.. 9 عربات إطفاء تحاول السيطرة عليه

دفعت الحماية المدنية بـ9 عربات إطفاء، لمحاولة السيطرة على حريق هائل، نشب في مصنع لإنتاج جمالون التكييف بمدينة السلام، وذلك بعد تلقيها بلاغا بالحادث، وإشارة من نجدة القاهرة، حيث أمر اللواء انتصار منصور، مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بالعربات وعربات التبريد، لسرعة السيطرة على حريق مصنع في مؤسسة الزكاة بالسلام، قبل امتداده.

حريق مصنع في مؤسسة الزكاة بالسلام

وتجري الآن محاولات السيطرة على حريق مصنع في مؤسسة الزكاة بالسلام، بعدما دفعت الحماية المدنية بـ9 عربات إطفاء، للسيطرة عليه قبل امتداده لمنشآت مجاورة، حيث تجري عمليات الإطفاء من كل الاتجاهات لمحاصرة النيران.

لا إصابات

وأكدت المعلومات الأولية التي حصلت عليها «الوطن» من أحد المصادر الأمنية، أن الحريق لم يسفر عن إصابات، وتمكنت الحماية المدنية، من إخلاء العاملين في المصنع قبل وأثناء عمليات الإطفاء المستمرة للسيطرة على النيران، ومن المقرر أن تنتقل النيابة العامة إلى مكان الحريق بعد السيطرة عليه، للمعاينة، كما ستصدر أمرها بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة، وإعداد تقرير حول أسباب الحادث من واقع آثار النيران، للوقوف على أسبابه ووجود شبهة جنائية فى الحادث من عدمه، كما ستطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

حريق سابق بالسلام

وفي يونيو الماضي، تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب في مصنع لإنتاج الصناعات الخفيفة والألعاب في مدينة السلام أيضا، وتمكنت عربتا إطفاء من السيطرة عليه بشكل تام قبل امتداد النيران، كما أجرت عمليات التبريد، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التي انتقلت إلى المكان بعد انتهاء عمليات التبريد، وانتدبت المعمل الجنائي، للمعاينة.

الحماية المدنية

وتتلقى إدارة الحماية المدنية، عشرات البلاغات بالحرائق في المنشآت والشقق السكنية، بشكل يومي، وتدفع بقواتها هنا وهناك للسيطرة على النيران وإنقاذ البشر والحجر من آثار النيران المدمرة.