في ذكرى وفاتها.. والد حسن مختار تنبأ بزواج ابنه من رجاء الجداوي: «اتقابلوا في السودان»

حرصت فاطمة مختار، على زيارة قبر الفنانة رجاء الجداوي، زوجة شقيقها الكابتن حسن مختار، في ذكرى رحيلها الأولى.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشفت السيدة فاطمة عن مفاجأة فيما يخص زواج رجاء الجداوي من الكابتن حسن مختار، فقالت «كنا في يوم قاعدين أنا وماما وبابا وكان فيه عمل بيتعرض على التليفزيون فيه رجاء الجداوي».

وتابعت فاطمة مختار: «لقينا فجأة ماما بتشاور على رجاء وبتقول عاوزين نجوز حسن واحدة زي دي فرد بابا، قالها دي رجاء الجداوي عارضة الأزياء المشهورة ولكن ماما قالتله وأنا إبني مش قليل دا كابتن حسن مختار».

وأضافت فاطمة قائلة: «وزي ماتكون السما مفتوحة وربنا قبل دعوة والدي ووالدتي، ففي نفس الوقت إتقابل حسن ورجاء في السودان واتعرفوا على بعض واتجوزوا».

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي في 5 يوليو 2020 عن عمر يناهز 83 عاما، بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفاته، حيث قضت الراحلة 43 يوما، في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وأعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة صباح 5 يوليو، عبر صفحتها على «فيسبوك» وفاة والدتها قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله»، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وكان آخر أعمال الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، هو مسلسل «لعبة النسيان» في رمضان قبل الماضي، وقد أصيبت بـ«كوفيد 19» بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.