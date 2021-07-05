في ذكرى وفاتها الأولى.. رجاء الجداوي «اتخطبت» 6 مرات وفاز بقلبها لاعب المنتخب

واحدة من الفنانات التي تركت أثرًا كبيرًا في جمهورها، وتألم محبوها عند رحيلها، فهي الفنانة رجاء الجداوي التي تحل الذكرى الأولى السنوية لوفاتها، اليوم 5 يوليو، فقد رحلت العام الماضي، بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة أسابيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز معلومات عن الفنانة رجاء الجدواي.

- اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي.

- خالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا.

- في عمر الثالثة، تكفلت بها خالتها تحية كاريوكا وانتقلت للعيش معها بعد طلاق والدتها.

- عندما وصلت لسن 14 عامًا، قررت مغادرة منزل خالتها والانتقال إلى منزل والدتها بعد بعد تعرضها لأزمة مالية.

- عندما وصلت لسن 26 عامًا، كانت قد تمت خطبتها 6 مرات، من بينهم إعلامي شهير، ولكنها انفصلت عنهم.

- بعدها تعرفت على لاعب منتخب مصر ونجم الإسماعيلي حسن مختار، الذي وقعت في حبه بعد أن وصفها بالبلياتشو.

- أول عمل سينمائي شاركت فيه كان فيلم دعاء الكروان مع فاتن حمامة.

- في أول يوم تصوير علمتها فاتن حمامة، درسًا لم تنساه، حين اقتحمت الجداوي غرفة للمكياج الخاصة بحمامة فطلبت منها الخروج، والاستئذان قبل الدخول، على حد قولها.

- قدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 300 عمل فني بين السينما والدراما.

- أقرب صديقاتها في الوسط الفني دلال عبد العزيز وميرفت أمين، وكانت قد طلبت رؤيتهما قبل مرضها، ولكنها لم تتمكن من فعل هذا الأمر إلى أن رحلت.