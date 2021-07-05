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في ذكرى وفاتها الأولى.. رجاء الجداوي «اتخطبت» 6 مرات وفاز بقلبها لاعب المنتخب

كتب:

بسمة شطا
12:14 م | الإثنين 05 يوليو 2021
رجاء الجداوى

رجاء الجداوى

واحدة من الفنانات التي تركت أثرًا كبيرًا في جمهورها، وتألم محبوها عند رحيلها، فهي الفنانة رجاء الجداوي التي تحل الذكرى الأولى السنوية لوفاتها، اليوم 5 يوليو، فقد رحلت العام الماضي، بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة أسابيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز معلومات عن الفنانة رجاء الجدواي.

- اسمها الحقيقي نجاة علي حسن الجداوي.

- خالتها هي الفنانة الشهيرة تحية كاريوكا.

- في عمر الثالثة، تكفلت بها خالتها تحية كاريوكا وانتقلت للعيش معها بعد طلاق والدتها.

- عندما وصلت لسن 14 عامًا، قررت مغادرة منزل خالتها والانتقال إلى منزل والدتها بعد بعد تعرضها لأزمة مالية.

- عندما وصلت لسن 26 عامًا، كانت قد تمت خطبتها 6 مرات، من بينهم إعلامي شهير، ولكنها انفصلت عنهم.

- بعدها تعرفت على لاعب منتخب مصر ونجم الإسماعيلي حسن مختار، الذي وقعت في حبه بعد أن وصفها بالبلياتشو.

- أول عمل سينمائي شاركت فيه كان فيلم دعاء الكروان مع فاتن حمامة.

- في أول يوم تصوير علمتها فاتن حمامة، درسًا لم تنساه، حين اقتحمت الجداوي غرفة للمكياج الخاصة بحمامة فطلبت منها الخروج، والاستئذان قبل الدخول، على حد قولها.

- قدمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 300 عمل فني بين السينما والدراما.

- أقرب صديقاتها في الوسط الفني دلال عبد العزيز وميرفت أمين، وكانت قد طلبت رؤيتهما قبل مرضها، ولكنها لم تتمكن من فعل هذا الأمر إلى أن رحلت.

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