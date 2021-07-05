ارتفاع ضحايا حادث تصادم سيارتين في أسوان لـ3 وفيات

ارتفعت أعداد الوفيات في حادث تصادم سيارتين بطريق الكورنيش الجديد بمنطقة «بهريف» التابعة لمركز أسوان ، إلى 3 وفيات، حيث توفي كل من مصطفى حمدي سر الختم 30 عاما، مقيم بقرية «الجنينة والشباك» بنصر النوبة، وهدير جلال داوود 18 عاما، وشيماء صالح 30 عاما مقيمين في نصر النوبة.

وجرى وضع الجثث الثلاثة في مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة، كما أصيب 13 آخرين في ذات الحادث، وهم كل من فاطمة محمد سليمان 44 عاما، مقيمة في «الجنينة والشباك»، ومصطفي عبدالعزيز محمد 33 عاما يقيم بقرية «قته»، وعبدالله الزبير نجم الدين السن، 32 عاما مقيم في «الجنينة والشباك»، وحسانية أحمد علي 37 عاما، مقيمة بقرية «بلانة»، ومريم محمد أحمد 35 عاما، من قرية «الجعافرة»، ومحمد هارون عبدالمقصود 42 عاما مقيم في «وادي العرب»، وأحمد هارون عبدالمقصود 5 أعوام، مقيم بـ«وادي العرب» وعصام محمد أحمد 36 عاما من قرية «توماس وعافية»، وغالية مصطفى 54 عاما، وخالد صالح عبده 38 عاما، وعبدالستار أبو بكر حسانين 55 عاما، ومنال محمد جمال 40 عاما، ورانيا منصور 40 عاما، يتلقون الرعاية الطبية بمستشفى أسوان الجامعي.

وفي سياق متصل، فور إبلاغه بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ميكروباص بالطريق الزراعى الشرقي أسوان - القاهرة بكورنيش النيل الجديد، توجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إلى موقع الحادث، حيث باشر بنفسه إجراءات إحتواء الحادث ونقل المصابين بإجمالي 13 مصابا بإصابات متفرقة بالجسم عبر 13 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي، فيما لقي 3 غيرهم مصرعهم، وجرى نقلهم للمشرحة العمومية بأسوان تحت تصرف النيابة.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لجميع المصابين حتى خروجهم وتماثلهم للشفاء الكامل، مكلفا مديرية التضامن الإجتماعي بصرف الإعانات العاجلة للمصابين طبقا للقواعد والضوابط المنظمة لذلك، والجدير بالذكر أن حادث الطريق الزراعي الشرقي جاء نتيجة اصطدام سيارة نقل رقم ( ر.ف.ف 4965 ) بالسيارة الميكروباص رقم ( ص.و.ل 4965 )، وجاري معرفة أسباب الحادث.