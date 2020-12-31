مشرحة أسوان تستقبل 12 جثة من حادث العلاقي.. وإصابة 6 في تصادم بأسيوط

وصلت 12 جثة من ضحايا حادث تصادم سيارتين بمنطقة العلاقي إلى مشرحة أسوان العمومية، منذ قليل، وسط تعزيزات أمنية وتواجد قيادات مديرية الأمن.

وعلمت " الوطن" انه تم التعرف على بعض الجثث وهي لشباب من قرية الكلح بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بينما لم يتم التعرف على بعض الجثث الأخرى بسبب تفحمها وتغير معالمها في الحادث الذي وقع بين سيارتين نقل تسبب في اندلاع النيران بها.

من جهة أخرى، أصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم، اليوم، بين سيارتين نقل بالطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز القوصية بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بدائرة مركز القوصية بالطريق الصحراوي الغربي ووقوع مصابين.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل" 1548 ص ب س "وسيارة نصف نقل" 2789 ي أ ر" وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور ، كما تم تحرير المحضر اللازم.