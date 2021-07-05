في ذكرى وفاتها الأولى.. عائلة رجاء الجداوي تزور قبر الراحلة

زارت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، اليوم الاثنين، قبر والدتها، لإحياء الذكرى السنوية الأولى لرحيل والدتها، حيث رافقتها ابنتها «روضة» وشقيقة زوجها فاطمة مختار.

وقام الثلاثي «أميرة مختار، روضة ، فاطمة مختار» بقراءة الفاتحة لرجاء الجداوي والدعاء لها بالرحمة وقراءة عدد من الآيات القرآنية على روحها، فيما حرصوا على ارتداء الكمامات الطبية في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات خاصة لـ «الوطن»، قالت أميرة إنها لا تستوعب أنه مر عام كامل على رحيل والدتها، موضحة أن حب الناس هو الذي يهون عليها فراق الأخيرة، مضيفة أنها تدعو لها في كل لحظة بالرحمة والمغفرة.

أما روضة حفيدة رجاء الجداوي، قالت:« أنا فاكراها في كل لحظة، ربنا يرحمها، هي عارفة إني بحبها».

أما فاطمة مختار شقيقة زوجها: «دي كانت أختي، كنت بحبها جدًا، وكانت العلاقة بينا قوية، كنت دايما معاها، ومن وقت ما مشيت وأنا حزينة على فراقها».

وكانت الفنانه رجاء الجداوي رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو من العام الماضي عن عمر يناهز 83عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا ومضاعفاته، وقضت الراحلة 43 يومًا داخل مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية، قبل أن تفيض روحها إلى بارئها.

و في صباح 5 يوليو، أعلنت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة ، عبر صفحتها على فيسبوك وفاة والدتها قائلة : «إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله»، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وكان آخر أعمال الفنانة رجاء الجداوي هو مسلسل «لعبة النسيان» وأصيبت بفيروس كورونا بعد الانتهاء من التصوير، وقضت في المستشفى 43 يومًا قبل وفاتها.