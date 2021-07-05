سيارات المعاقين 2021.. تعرف على الأسعار والشروط والخطوات

دائماً ما تسعى الدولة المصرية إلى تقديم كافة سبل وأوجه الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، خاصةً في الفترة الأخيرة التي جرى سن عدة قوانين خلالها لدمجهم مع المجتمع، وتعزيز ثقتهم في أنفسهم من خلال اندماجهم ومشاركتهم في كافة نواحي الحياة مثل باقي المواطنين، وكان آخر تلك القوانين تعديل قانون المرور بخصوص سيارات المعاقين 2021 الذي ينص على إعفاء سيارات المعاقين من الضرائب بالإضافة إلى إعفائها من الرسوم الإضافية سواء كان يقودها المعاق أو أحد آخر مرافق له، كما يمكنه من استيراد السيارة التي يريدها من الخارج مع إعفائها من الضرائب والرسوم الإضافية أيضاً.

حجز سيارات المعاقين 2021

يتمكن ذو الاحتياجات الخاصة «المعاق» من حجز الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين 2021 الكترونيا من خلال الرابط التالي من هنـــــــــــــــا، ثم يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم يضغط على حفظ البيانات، ويحصل بعد ذلك على موعد الكشف الطبي الخاص به، وعقب حصوله على الموافقة بعد خضوعه للكشف الطبي يتوجه لشراء السيارة التي يريدها من صالة المنطقة الحرة ببورسعيد، والتي تضم عشرات المعارض لسيارات المعاقين.

أسعار سيارات المعاقين

وانخفضت أسعار سيارات المعاقين 2021 كثيراً بعد قرار إعفائها من الجمارك بدلاً من تخفيض رسوم الجمارك عليها، وأصبحت أسعار سيارات المعاقين 2021 ذات ناقل الحركة الأتوماتيك كالتالي:

- أصبح سعر سيارة هيونداي أفانتيHD أتوماتيك.. 115 ألف جنيه.

- وسجلت أيو لاسيتي أوبترا أتوماتيك.. 90 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة دايو جنترا أتوماتيك.. 78 ألف جنيه.

- وسجلت سيارة كيا سيراتو أتوماتيك.. 70 ألف جنيه

- وسجل سعر سيارة هيونداي لافيتا أتوماتيك.. 69 ألف جنيه.

- وجاء سعر سيارة هيونداي أفانتي و130 أتوماتيك.. 68 ألف جنيه.

- بلغ سعر سيارة كيا مورنينج أوتوماتيك.. 65 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة هيونداي أفانتي XD أتوماتيك.. 63 ألف جنيه.

- بينما أصبح سعر سيارة كيا سبكترا أتوماتيك.. 56 ألف جنيه.

أمّا بالنسبة لسيارات المعاقين 2021 التي تحمل ناقل حركة يدوي، فأسعارها كالتالي:

- سجلت سيارة أوكتافيا A5.. 90 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة أوكتافيا A4.. 60 ألف جنيه.

- وجاء سعر سيارة أوكتافيا فابيا.. 55 ألف جنيه.

- وسجل سعر هيونداي ماتريكس.. 50 ألف جنيه.

- وجاء سعر سيارة لاسيتي أوبترا.. 45 ألف جنيه.

- وبلغ سعر سيارة أفانتا إلنترا.. 40 ألف جنيه .

- وبلغ سعر سيارة لانوس وجوليت تبدأ من 27 ألف جنيه.

- وسجل سعر سيارة نوبيرا تبدأ من 25 ألف جنيه.

تجهيز سيارات المعاقين

ويجر تجهيز سيارات المعاقين طبيا لتناسب الظروف الصحية والإعاقة التي يعاني منها قائدها، من خلال تعديل نظام السيارة وتحويل استخدام الفرامل والبنزين باليد من خلال جهاز يتم تثبيته بجوار "دريكسيون" السيارة ليتمكن صاحب إعاقة القدمين من قيادة السيارة بيديه.