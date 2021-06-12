كل ما تريد معرفته عن شراء سيارات المعاقين ببورسعيد

تسمح الدولة باستيراد «سيارات المعاقين» ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الرسوم الجمركية بشروط تم تحديثها مؤخرا منها استخراج كارت الخدمات المتكاملة لتأكيد أنهم مثل الأشخاص الطبيعيين في الدولة لا تسبب إعاقتهم فى العمل والتنمية والحياة بصورة طبيعية.

أولًا: يتقدم المعاق إلى المجالس الطبية المتخصصة إضغط هنا بمدينة نصر لتحديد موعد الفحص الطبي عليه «الكمسيون» من خلال الموقع الإلكتروني اضغط هنا؛ لتقديم طلبات حصول ذوي الإعاقة على سيارة معفاة من الجمارك وبعد تحديد الموعد.

وبعد الفحص عليه طبيا يحصل المعاق على تقرير به نوع الإعاقة الخاصة به ويحدد معه نوع الجهاز الطبي الذي سيتم تركيبه في سيارته لتسمح له بقيادتها إذا كان هو من سيقودها أو إذا كان قاصرا أو غير كامل الأهلية، بسبب مرض ما، يقوم بتسجيل بيانات خاصة باسم ولي الأمر «الوصي» وصفته بالنسبة للمتقدم من ذوى الإعاقة

استخراج كارت الخدمات المتكاملة

ويتقدم المعاق إلى المجالس الطبية الفرعية بالمحافظة التابع لها لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة وهو تم استحداثه مؤخرًا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بعد تقديم الأوراق اللازم بهويته ونوع الإعاقة، وأتاح كارت الخدمات المتكاملة إعفاء السيارات الملاكي أو وسائل النقل المجهزة طبيًا؛ لأصحاب ذوي الإعاقة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.

شراء سيارات المعاقين من صالة المنطقة الحرة ببورسعيد

ويتوجه المعاق إلى صالة المنطقة الحرة للسيارات بحي الشرق ببورسعيد وبها معارض سيارات المعاقين لكل الموديلات وهي استعمال الخارج ويختار المعاق السيارة التي يحتاجها ويتم فحصها من قبل مختصين «ميكانيكي سيارات»؛ للتأكد من جودتها وشراءها من التاجر الذى لديه ملف السيارة الواردة بها من الخارج وينهى التاجر إجراءات خروج سيارة المعاقين من قبل جمارك بورسعيد للسيارات خلال يوم، وتم إلغاء الرسوم الجمركية لسيارات المعاقين بعد أن كانت مخفضة

شروط تتوافر في ذوي الاحتياجات الخاصة لشراء سيارة المعاقين

- أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

- لا يقل سن الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عن 18 سنة.

- تنقل السيارة باسم المعاق قبل خروجها من الدائرة الجمركية ببورسعيد من خلال ملف به بياناته والأوراق الخاصة بإعاقته.

- ألا تزيد السعة اللترية لمحرك السيارة عن 1600 cc.

- إلزام مطابقة التجهيزات الطبية الخاصة بسيارة المعاقين وفقا للقانون الصادر من المجالس الطبية «الكومسيون».

- لا يسمح للمعاق بشراء سيارة أخرى إلى بعد مرور خمس سنوات وكذلك لا تؤول ملكيتها للغير.

- يتم إرسال ملف السيارة مدون بها بيانات صاحب السيارة من ذوى الاحتياجات الخاصة إلى إدارة المرور التابع لها المعاقة طبقا لعنوان السكن ويستغرق حوالى 20 يوم.

- يرفق بالملف تقرير اجتياز الكشف الطبي الموضح به نوع الإعاقة والجهاز الطبي اللازم لتركيبه بالسيارة لقيادتها وصورة من كارت الخدمات المتكاملة وبيانات الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

- بعدها يتوجه صاحب السيارة من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى إدارة المرور لتقديم طلب الحصول على رخصة شخصية ورخصة سيارة المعاقين حيث يتم تحديد موعد اختبار رخصة شخصية له ويجب عليه اجتياز الاختبار ثم يستخرج رخصة السيارة.

- لا يقود سيارة المعاقين إلا مالكها طبقا لنوع الإعاقة ويمكن أن يقودها ولى الأمر أو وصى إذا كان غير مؤهل للقيادة من خلال إعاقة بصرية أو سمعية أو حركية أو ذهنية أو نفسية أو أمراض دم أو قلب.