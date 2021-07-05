«المنشآت الآيلة للسقوط» تقرر ترميم برج طوخ المائل حفاظا على الأرواح

أنهت لجنة المنشآت الأيلة للسقوط بمجلس مدينة طوخ تقريرها بشان البرج المائل بمدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، الذي حرر مواطن محضرا بأنه مائل على منزله، ويسبب خطورة عليه وأسرته وأوصى التقرير بترميم البرج لتفادي الخطورة.

وقال أحمد الوزيري رئيس مجلس مدينة ومركز طوخ، إن العقار محل الشكوى مقام من بدروم وأرضي، بالإضافة إلى 13 دورا علويا، وصادر له ترخيص رقم 53 لسنة 2015، وترخيص رقم 62 لسنة 2017، بإنشاء بدروم وأرضي وعشرة أدوار متكررة وغرف خدمات.

برج طوخ المائل قدم طلبات تصالح في الأدوار المخالفة

وأضاف رئيس مدينة ومركز طوخ أن الأدوار من الحادي عشر العلوي إلى غرف الخدمات بالرابع عشر العلوي، مخالفة ومحرر لها إجراءات ومقدم عنها طلب تصالح وفي انتظار رأي اللجنة الفنية.

وأشار «الوزيري» إلى أنه جرى عرض الموضوع على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإعمال شؤونها بصورة عاجلة، وبعد صدور قرار اللجنة سيجري عمل الإجراءات في ضوء ان اللجنة قررت التوصية بترميم البرج، مشيرا إلى أنه جرت مخاطبة مركز الشرطة لفرض حراسة لحين الحصول على الترخيص اللازم.

طبيب يحرر محضر لتضرره من برج طوخ المائل

وبدأت الواقعة عندما حرر طبيب أسنان محضرا ضد صاحب برج مكون من 13 دورا بطوخ لتصدع منزله وميل البرج على منزله وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقت أجهزة الامن بالقليوبية بلاغا بتضرر منزله بسبب البرج المقام حديثا، مما تسبب في تضرر منزله وظهور تشققات داخله.

وأوضح الطبيب المتضرر أن برج طوخ المائل المكون من 15 دورا بحساب الطابق الأرضي والبدروم يوجد به فارق واضح نحو 40 سنتيمتر بين البرج ومنزله، وأرسل أكثر من شكوى أثناء إقامة الأعمال الإنشائية للبرج منذ 3 أعوام، ولكن لميتلق الإدارة الهندسية بطوخ لها اهتماما، إلا ان البرج مال على منزله وتضرر أكثر، وأصبحت حياته مهددة هو وأسرته.

مطالب بلجنة محايدة لفحص برج طوخ المائل

وطالب الطبيب محافظ القليوبية بتشكيل لجنة محايدة من المحافظة لفحص برج طوخ المائل ومنزله وإعداد تقرير بشكل عاجل حيث حرر محضرين في النيابة ومركز الشرطة بالواقعة

وأضاف أنه منذ بناء البرج يعيش هو وأسرته في رعب، بسبب الأعمال المتكررة التي تتم داخله حيث تدخل إليه معدات حفر تزيد من تضرره وتؤذي منزله أكثر.