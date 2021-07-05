«وأنا مالي يالمبي».. «إفيه» لازم فوز الأهلي أمس وماتت صاحبته اليوم

بعد ساعات من ترديد أيمن الكاشف، معلق مباراة الأهلي وسموحة، أمس، جملة «وأنا مالي يالمبي»، توفيت اليوم الفنانة سحر كامل، صاحبة الإفيه الشهير، الذي قالته في فيلم «الناظر» قبل نحو 20 عاما، وتعد من المفارقات التي حدثت خلال الساعات القليلة الماضي.

وأنا مالي يالمبي

وقال المعلق الرياضي، أيمن الكاشف، إن إفيه «وأنا مالي يالمبي» قالها أثناء تعليقه على مباراة الأهلي وسموحة في إطار مباريات الدوري العام المصري أمس، وذلك على خلفية غضب الأهلي وجماهيره من نتيجة التعادل مع بيراميدز، وبالتالي كشر النادي الأهلي عن أنيابه في مباراة سموحة، التي فاز فيها بأربعة أهداف نظيفة.

وقال عبر مداخلته، في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي» إن النادي الأهلي أهدر الفوز بسهولة أمام نادي بيراميدز، وجعل هذا اللاعبين مصرين على الفوز في مباراة سموحة، مضيفا أنه قال خلال المباراة «الأهلي كشر عن أنيابه أمام سموحة، فأنا مالي أنا يالمبي».

وفاة الفنانة سحر كامل

وتوفيت عصر اليوم الفنانة الراحلة سحر كامل، وهي ممثلة مصرية، شاركت في عدة أدوار مساعدة وثانوية، وبدايتها كانت عام 1979 عندما شاركت في دور «آمال» في فيلم «الباحثة».

وظهرت الفنانة سحر كامل بشكل أكبر على الساحة السينمائية خاصة مع تطور منصات التواصل الاجتماعي وتداول مقاطعها وإفيهاتها الشهيرة مثل «الله وأنا مالي يا لمبي» في فيلم «الناظر» ومشاركتها في فيلم «جاءنا البيان التالي» وفيلم «دبور» وغيرهم من الأعمال الفنية.