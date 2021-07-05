طبيبة تحاليل تحكي تجربة جمعية خيرية في الدويقة بدأت منذ عام 2000

سردت الدكتورة زينب علوب، طيبة التحاليل، تجربتها في منطقة الدويقة عندما كانت تعمل في صيدلية زوجها هناك، واكتشفت حاجة المنطقة للتنمية وتعلم القراءة والكتابة والتعريف بطريقة حياة أفضل لهم.

وأضافت «علوب» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية رضوى حسن، اليوم الإثنين، أنها أسست حضانة في منطقة الدويقة لمساعدة الأطفال وتوفير غذاء صحي لهم وتعليمهم غسيل أسنانهم بعد الطعام وحاولت نشر فكرة السلوك القويم من خلال 45 طفلا زادوا إلى 350 طفلا فيما بعد من أجل رفع كفاءة المنطقة.

وأشارت طيبة التحاليل، إلى أنها بدأت تعليم الأمهات الخياطة والحرف اليدوية من أجل مساعدة الأسر على الارتقاء إلى مستوى حياة أفضل، لافتة إلى أنها ساعدت الأطفال منذ عام 2000 حتى عام 2006، عندما أصرت وزارة التضامن الاجتماعي إشهار جمعية خيرية في المنطقة، مؤكدة أن الدولة تقدم دعمًا معنويًا وأمنيًا لجمعيات المجتمع المدني «سيدات مصر شغالين كلهم مجتمع مدني».

وأوضحت طيبة التحاليل، أنها عملت على إنشاء ورشة للتغليف في الدويقة وتم إنشاء شنط يدوية مؤكدة أن أغلب العاملين في المشاريع من الدويقة وتفرع المشروع ليشمل عمل 600 سيدة من المنزل، مستطردة: «نحن نتنج ملايات وفوط وشنط ودلوقتي بنحاول نصدر شغلنا لبره بعد ما عجب الناس جوه مصر وأنا روحت للأسواق الحرة وشجعونا نعمل المنتجات المصرية المندثرة زي الخيمية ولكن طالبوني إني أظبط ورق، إحنا بيشتغل معانا في الجمعية دلوقتي بنات كانت معانا في حضانة».