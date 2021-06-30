«السفيرة عزيزة» ينشر تقرير «الوطن» حول تفقد الرئيس لأحوال المواطنين

استعرض برنامج «السفيرة عزيزة»، تقريرا عن تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأحوال المواطنين في الشارع المصري، واقتبس التقرير الذي نشره البرنامج من تقرير سابق نشرته صحيفة «الوطن» حول نفس الإطار.

وقالت الإعلامية نهي عبدالعزيز، بالبرنامج الذي تقدمه معها الإعلامية سالي شاهين والمذاع على فضائية «DMC»، إن أغلب من قابلهم الرئيس السيسي خلال جولاته الميدانية المختلفة قد تغيرت حياتهم الصعبة المتعبة في لحظة واحدة قابلهم فيها وسعى لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

ومنذ توليه الحكم، تعددت مواقفه مع المصريين البسطاء، وجاءت «الإنسانية» على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأصبح مصدر دعم للصغير قبل الكبير، يجوب بسيارته شوارع المحروسة ويسير بها وسط الناس، تفحص عيناه أحوالهم، وما إن يلفت نظره شخص محتاج، يأمر بأن يتوقف موكبه سريعًا، يفحص حالة الشخص ويستفسر منه عن وضعه وما به، ثم يطرح عليه سؤاله الشهير «مش محتاج حاجة؟»، ذلك السؤال الذي حقق آمال وأحلام الكثيرين، وجعل مقابلة الرئيس مقترنة مباشرة بتحقيق الأحلام، وأضحى الناس ينادونه بـ«الرئيس الإنسان، وجابر الخواطر».

واعتاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، القيام بجولات مفاجئة بالسيارة لمناطق مختلفة، التقى خلالها العديد من المواطنين، منها ما جاء خلال تفقده مشروعات مختلفة، ومنها ما جاء صدفة، واليوم أثناء جولة تفقدية لبعض من مشروعات المحاور والكباري بمدينة نصر، حرص الرئيس السيسي على التوقف في أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين؛ الذي تصادف وجوده حيث استفسر رئيس الجمهورية بشأن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.

كما تابع سير العمل ومعدلات الإنجاز مباشرة من المهندسين المشرفين بالمواقع، وشدد على الالتزام بتدابير كورونا في مواقع العمل، وضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا في أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع، بحسب السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».