تعرف على عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021

يترقب ملايين الموظفين العاملين بكل قطاعات الدولة، موعد وأيام إجازة عيد الأضحى 2021، حيث تعد هي الأكبر من حيث عدد الأيام المجمعة التي يحصل عليها الموظفون هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية.

إجازة عيد الأضحى 2021 للعاملين بالقطاعات الحكومية

وخصصت مواد قانون 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية توضيحا وتفسيرا لشرح كيفية الحصول على الإجازات بسبب مناسبات دينية أو وطنية، ومن بينها إجازة عيد الأضحى 2021 ، وذلك للعاملين بالقطاعات الحكومية والعام والأعمال العامة والخاصة.

وأكدت مواد قانون الخدمة المدنية، أن للعامل بالجهاز الإداري للدولة، وكافة القطاعات الحكومية كل الحقوق في الحصول على إجازة عيد الأضحى 2021، وذلك وفق قواعد وضوابط محددة ومنظمة.

إجازة عيد الأضحى 2021 الجاري مصحوبة بالعديد من الامتيازات والمزايا

وتأتي إجازة عيد الأضحى 2021 الجاري، مصحوبة بالعديد من الامتيازات والمزايا المهمة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بصفة خاصة والعاملين بالقطاعين العام والأعمال العام على سبيل العموم.

من بين مزايا إجازة عيد الأضحى 2021 الجاري، أن الموظفين في الدولة سيحصلون على نحو 6 أيام إجازة هي الإثنين الذي سيوافق يوم 19 يوليو 2021، إجازة رسمية، بمناسبة وقفة عرفة، ويصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

إجازة عيد الأضحى 2021 تبدأ الثلاثاء وتنتهي الجمعة وتسبقها وقفة عرفة

أما أيام إجازة عيد الأضحى 2021، الفعلية فتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، والأربعاء 21 يوليو، والخميس 22 يوليو 2021 والجمعة 23 يوليو 2021، والسبت 24 يوليو 2021، وذلك بحسب سيعلنه الجهاز القومي للبحوث الفلكية، والذي سيعلن يوم أول أيام شهر ذي الحجة، وبناء عليه سيتم تحديد وفقة عرفة وإجازة عيد الأضحى 2021.

ويصبح إلزاما على الجهات الحكومية منح العاملين بها إجازة عيد الأضحى 2021، مسبوقة بإجازة وقفة عرفة، في الوقت الذي يجوز فيه للجهة الحكومية إحضار العامل، في حالة احتياج طبيعة العمل له، مقابل أن يحصل على تعويض مالي نقدي.

وتنص قوانين العمل على أن العامل الذي يحضر للعمل في أي من أيام إجازة عيد الأضحى الرسمية، له الحق الكامل في الحصول على مثلي أجر هذا اليوم أو الأيام التي يحضرها في يوم العطلات والإجازات الرسمية دينية كانت أو وطنية.