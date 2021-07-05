أسعار تذاكر سوبر جيت 2021 وأتوبيسات شرق وغرب ووسط الدلتا

يبحث الكثيرون عن أسعار تذاكر وسائل النقل للذهاب إلى المدن الساحلية، تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة في المناطق التى لا تصل إليها القطارات مثل شرم الشيخ والغردقة، لذا ازدادت عمليات البحث عن أسعار تذاكر السوبر جيت، سواء التابعة للاتحاد العربي أو «جو باص».

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، نستعرض خلال السطور التالية أسعار تذاكر السوبر جيت 2021 التابعة لشركة الاتحاد العربي للنقل البري، وأسعار تذاكر أتوبيسات وسط وغرب الدلتا، وفقًا للموقع الرسمي على الإنترنت، كالتالي:

أسعار تذاكر سوبر جيت 2021 من القاهرة للمحافظات

وجاءت أسعار تذاكر سوبر جيت من القاهرة للمحافظات والعكس «الاتحاد العربي» كالآتي:

– سعر تذكرة سوبر جيت القاهرة- الغردقة: 120 و350 جنيها.

– سعر تذكرة سوبر جيت القاهرة- شرم الشيخ: 125 و450 جنيها.

– سعر تذكرة سوبر جيت القاهرة- مرسى مطروح: 155 جنيها.

– سعر تذكرة سوبر جيت القاهرة- الإسكندرية: 55 و200 جنيه.

– سعر تذكرة سوبر جيت القاهرة- الساحل الشمالي: ما بين 90 إلى 150 جنيها.

– سعر تذكرة سوبر جيت القاهرة – الأقصر: 200 جنيها.

– سعر تذكرة سوبر جيت القاهرة- قنا: 135 جنيها.

– سعر تذكرة سوبر جيت القاهرة- سوهاج: 100 و125 جنيها.

أسعار تذاكر جو باص 2021 من القاهرة

– سعر تذكرة جو باص القاهرة- الغردقة: تبدأ من 180 وتصل لـ 545 جنيها.

– سعر تذكرة جو باص القاهرة- شرم الشيخ: تبدأ من 180 وتصل لـ 545 جنيها.

– سعر تذكرة جو باص القاهرة- مرسى مطروح: 220 جنيها.

– سعر تذكرة جو باص القاهرة- الإسكندرية: تبدأ من 90 وتصل لـ165 جنيها.

– سعر تذكرة جو باص القاهرة- الساحل الشمالي: 130 و250 جنيها.

– سعر تذكرة جو باص القاهرة- الأقصر: 115 و275 جنيها.

– سعر تذكرة جو باص القاهرة- قنا: 160 و265 جنيها.

– سعر تذكرة جو باص القاهرة- سوهاج: 180 جنيها.

أسعار تذاكر أتوبيسات وسط وغرب الدلتا

وتتراوح أسعار تذاكر أتوبيسات غرب الدلتا من القاهرة إلى مطروح، بسعر 150 جنيها للتذكرة الواحدة، و170 جنيها «إيجي باص».

بينما تصل سعر تذكرة أتوبيس غرب وشرق الدلتا من القاهرة إسكندرية 65 جنيه العادي وVIP بحوالي 95 جنيها.

وجاء متوسط سعر تذكرة شرق وسط الدلتا من القاهرة إلى دهب حوالي 125 جنيها.

بينما سعر تذكرة الذهاب من القاهرة بورسعيد 85 جنيها.

أسعار تذاكر أتوبيسات شرق الدلتا

وتراوحت أسعار تذاكر اتوبيسات وسط الدلتا القاهرة شرم الشيخ ما بين 190 إلى 280 جنيها.

أرقام تليفونات وعناوين السوبر جيت بالقاهرة

- 149 شارع رمسيس بمحطة كوبري الليمون، رقم التليفون 025924877 القاهرة بوسط البلد.

- 28 شارع طلعت حرب، رقم التليفون 25759996/25759997 القاهرة بوسط البلد.

- ميدان عبد المنعم رياض، رقم التليفون 25751313.