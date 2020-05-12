تعقيم محطات الركوب والحجز لأتوبيسات "السوبر جيت" للوقاية من كورونا

أعلنت وزارة النقل والممثلة في شركة أتوبيسات "السوبر جيت"، تعقيم وتطهير المحطات ومنافذ حجز تذاكر الأتوبيسات للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث يتم عمليات التعقيم لجميع منافذ بيع التذاكر والأتوبيسات من الداخل والخارج، لتوفير الحماية والأمن والأمان والسلامة للركاب.

وقام العاملين بلصق منشورات على منافذ بيع تذاكر السوبر جيت لتوعية الركاب عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم محيط أماكن حجز التذاكر، إضافة إلى استمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات.

وأشارت وزارة النقل، إلى أنها تواصل التشديد على جميع القيادات بالهيئات والشركات التابعة لها، تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، من حيث التعقيم والتطهير المستمر، والتوعية بخطورة الفيروس وطرق مجابهته، موضحة أن جميع أتوبيسات "السوبر جيت" يتم تعقيمها وتطهيرها قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب.