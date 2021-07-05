بالأسماء.. القائمة الكاملة للمرشحين على انتخابات التجديد النصفي للأطباء

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء والفرعيات، تقدم 51 مرشحا لعضوية المجلس فوق السن و40 للعضوية تحت السن، موضحة أنه تقدم 35 مرشحا على مقعد فوق السن و26 مرشحا على مقعد تحت السن لعضوية مجلس النقابة العامة، وعلى قطاع القاهرة ترشح 4 تحت السن، وعلى مقعد قطاع وسط الدلتا 3 مرشحين فوق السن، وغرب الدلتا 5 مرشحين فوق السن، وشرق الدلتا 6 فوق السن، وعلى مقعد شمال وجه قبلي 10 مرشحين أقل من 15 سنة، وجنوب وجه قبلي 2 مرشحين فوق السن.

وقالت الدكتورة نجوى الشافعي، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن هناك عدد من المرشحين تقدموا بأوراقهم على أكثر من مقعد، فمنهم من تقدم بأوراقه على مقعد النقابة العامة فوق السن أو تحت السن، مع التقدم على مقعد عن قطاع من القطاعات، مؤكدة أن هؤلاء المرشحين عليهم التنازل عن ترشحهم على أحد المقعدين، في المدة المحددة للتنازلات.

انتخابات التجديد النصفي للأطباء

وأكدت الشافعي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: أن القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي للأطباء أعلنت بالفعل، وسوف يفتح باب الطعون من 10 يوليو إلى 14 يوليو، وإعلان أسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون 17 يوليو المقبل، ثم فتح باب التنازلات من 26 يوليو وحتى 30 يوليو، وإعلان القائمة النهائية 10 أغسطس على أن تجرى الانتخابات في 8 أكتوبر القادم.

أسماء من انقضت مدتهم القانونية

وشملت قائمة الخارجين من المجلس لانقضاء مدتهم القانونية، كل من الدكتور أسامة عبدالحي، الذي لا يحق له الترشح لدورة ثالثة، والدكتورة نجوى الشافعي، عضو مجلس الشيوخ، والتي قررت عدم خوض الانتخابات مرة ثانية، والدكتور محمد سلامة الذي ترشح مجددا عن قطاع وسط الدلتا، والدكتور كريم مصباح الذي ترشح مجددا عن قطاع شمال الصعيد، وعلى مقعد مرشح النقابة العامة تحت سن 15 سنة، والدكتور عمرو فاروق، والدكتور أحمد فتحي، والدكتور طارق ملوخية، والدكتور محمد عبد الحميد الذين قرروا عدم الترشح مرة أخرى، كما ستنتهي مدة الدكتورة شيرين المهندس، التي تقدمت بأوراقها للترشح مجددا على عضوية مجلس النقابة، والدكتور محمد عبدالناصر، والدكتور محسن عزام، والدكتور جورج عبدالفادي.

للاطلاع على القائمة بالكامل اضغط هنا