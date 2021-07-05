«الصحة»: وقعنا اتفاقية مع شركة صينية لتوفير لقاح «عضة الكلب»

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصنع فاكسيرا، استطاع توفير التصنيع المحلي لعدد من الأمصال واللقاحات، ورفع نسبة الإنتاج المحلي لـ60% من اللقاحات التي يحتاجها الشعب المصري، كما أن المصنع وقع اتفاقية مع معهد هندي، يُعد أحد أكبر الجهات المصنعة للقاحات على مستوى العالم، بهدف نقل تكنولوجيا التصنيع لأكثر من 8 لقاحات تحتاجها مصر، من بينها لقاح الكبدي بي للرضع، ولقاح الكبدي بي للكبار.

السعة الإنتاجية لمصنع فاكسيرا في 6 أكتوبر 3 ملايين جرعة يوميا

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن هذا التعاون الذي جرى في 2019 بموجة جرى توفير 36 مليون جرعة من هذه اللقاحات لوزارة الصحة والسكان المصرية، وهذا جاء ضمن المرحلة الأولى فقط لاتفاقية التعاون، كما أن مصنع فاكسيرا، وقع اتفاقية أخرى مع الصين، لتوفير لقاح «عضة الكلب»، وجرى توفير 8 ملايين جرعة لتغطية احتياجات الوزارة.

فاكسيرا بصدد إنتاج لقاح مضاد لكورونا جديد محليا غير «سينوفاك»

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن ما يحدث ليس بجديد على مصانع فاكسيرا، مؤكدًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيشهد قريبًا تفقد مجمع فاكسيرا في مدينة 6 أكتوبر، على مساحة 6 آلاف متر، لتصنيع اللقاحات بشكل عام، حيث إن قدرته الاستيعابية والإنتاجية ستكون 3 ملايين جرعة في اليوم الواحد في مختلف اللقاحات، كما أن المصنع بصدد توقيع اتفاقية أخرى، تهدف لتنوع مصادر الحصول على اللقاح، من أجل إنتاج لقاح جديد في مصر محليا، بخلاف لقاح سينوفاك الصيني.