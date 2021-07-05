المراجعات الكاملة للغة العربية قبل ليلة الامتحان.. لـ الثانوية العامة

تزامنا مع حلول امتحانات الثانوية العامة، والتأهب للمارثون الثانوي الذي يضع الطلاب في حالة من التوتر يصاحبه الجد والاجتهاد لحصد أعلى الدرجات، يبحث البعض عن مراجعات مختلف المواد منها المراجعات الكاملة للغة العربية قبل ليلة الامتحان.

المراجعات الكاملة للغة العربية قبل ليلة الامتحان

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة المراجعات الكاملة للغة العربية قبل ليلة الامتحان، قدمها الأستاذ أسامة عز الدين، كبير مدرسي اللغة العربية.

ويمكنك الإطلاع على المزيد من المراجعات الخاصة باللغة العربية والاستماع إليها من خلال الضغط على هذا" href=" "> الرابط .

كما قدّم الأستاذ أسامة عزالدين مزيدًا من الشرح حول المراجعات النهائية لمادة اللغة العربية ليلة الامتحان من خلال الفيديو التالي:

عقد الامتحانات يوم 10 يوليو

وكان قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات ستعقد يوم 10 يوليو الجاري، لطلاب الشعبة العلمية، و11 من نفس الشهر، لطلاب الشعبة الأدبية، بمزيج إلكتروني وورقي، عبر التابلت والبابل شيت، مشيرًا إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2021، وضع بشكل يناسب جميع الطلاب.

ولفت «شوقي»، إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستنتهى في 2 أغسطس المقبل، للشعبة العلمية، فيما تنتهي الشعبة الأدبية من الامتحانات في 29 يوليو.