لطلاب الثانوية العامة.. إزاي تراجع منهج اللغة العربية كله في أسبوع

كثيراً ما يلجأ طلاب الثانوية العامة خاصة طلاب الشعبة العلمية إلى تأجيل مذاكرة مادة اللغة العربية والاهتمام بمواد التخصص كالفيزياء والكيمياء والجولوجيا والرياضة، وتخصيص آخر 10 أيام قبل الامتحانات للغة العربية بجميع أفرعها، وعلى أساس ذلك يحاول الطلاب إلمام جميع الأفرع والتي في الغالب لم يطلعوا عليها منذ فترات طويلة، إلا أنَّ هذه الطريقة لا تفيد مع نظام الامتحانات الجديد الذي تعتمد على الفهم ويحتاج إلى تدريب مكثف، بحسب ما رواه معلمو لغة عربية في حديثهم لـ«الوطن».

في البداية، يقول أسامة عزالدين، معلم لغة عربية، إنَّ عملية المذاكرة والامتحانات اختلفت تماماً عما كانت عليه في الأعوام الماضية، موضحاً أنَّ مذاكرة اللغة العربية أصبحت لا تقتصر على مجموعة من المعلومات في النصوص والقصة والقراءة يحفظها الطالب، مؤكّداً: «دلوقتي مفيش كل ده، وتمّ استبداله بمجموعة من المهارات التي يجب أن يتقنها الطالب مثال مهارة إدارك العلاقة بين الجمل ومهارة التذوق البلاغي».

«عزالدين»: الامتحانات لا تحتاج إلى حفظ كم كبير من المعلومات لأنَّها «أوبن بوك»

وأضاف «عزالدين» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّه يمكن للطالب الإلمام بمادة اللغة العربية خلال هذا الأسبوع الجاري من خلال الاهتمام بحل الكثير من النماذج الاسترشادية والامتحانات التجريبية، مؤكّداً: «حل المشكلة في كثرة الحل» للتدريب على الأسئلة الجديدة، مشيراً إلى أنَّ الامتحانات لا تحتاج إلى حفظ كم كبير من المعلومات خاصة أنَّها أوبن بوك.

من جهته، شدد محمود مسعود، رئيس قسم اللغة العربية بمدرسة السعيدية الثانوية بنين بالجيزة، على الطلاب بضرورة تخصيص الأيام المتبقية على بدء الامتحانات لمادة اللغة العربية، مؤكّداً أنَّه يجب على الطلاب الاهتمام بحل الكثير من أسئلة الامتحانات التجريبية، وفهم مخرجات التعلم في كل فرع من الفروع، بالإضافة إلى الاهتمام بتنظيم الوقت.

وشدد رئيس قسم اللغة العربية بمدرسة السعيدية الثانوية، على ضرورة حل الطلاب لكثير من الأسئلة حول أسئلة التعبير والنصوص حتى يتمكّنوا من التعامل مع النظام الجديد.