استشاري بـ«فاكسيرا»: عملية إنتاج لقاح كورونا المصري تسير بدقة وسرعة

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية على تصنيع «فاكسيرا – سينوفاك»، لقاح كورونا المصري، المُصنع في أحد خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بمنطقة العجوزة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتورة هبة والي، رئيس «فاكسيرا»، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الصحة والسكان، والسفير الصيني لدى القاهرة.

وشدد رئيس الوزراء، على أنّ هناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تصنيع اللقاحات والأدوية الأساسية في مصر، وذلك باعتبارها «مسألة أمن قومي» للدولة المصرية، لافتًا إلى أنه يتم إنشاء مصنع جديد لـ«فاكسيرا» في مدينة 6 أكتوبر، يسمح بإنتاج 3 ملايين جرعة من مختلف أنواع اللقاحات في اليوم الواحد.

طبيب: إنتاج لقاح كورونا المصري يعطي مصر تفوق أمني واقتصادي

وتعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة بمركز المصل واللقاح فاكسيرا، إن الدولة بقيادة الرئيس السيسي أضحت تغير خريطة الصحة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، وفاكسيرا أصبح لديها أكبر مصانع إنتاج لقاح كورونا في الشرق الأوسط، وهو ما يوفر لقاحات تحمي الأمن القومي من تقلبات الشركات العالمية المفاجئة.

وأضاف «الحداد» لـ«الوطن»، أن إنتاج لقاح كورونا المصري له بعد اقتصادي أيضًا من خلال تحقيق الاكتفاءء الذاتي منه، حيث لا زال فيروس كورونا يحتاج لجرعات تنشيطية، ومن الجيد أن تكون مصر أكبر مصنع للقاحات على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار استشاري المصل واللقاح، إلى أن فاكسيرا بدأت الإنتاج بالفعل، في مصانع العجوزة و6 أكتوبر، على أن تكون وتيرة الإنتاج اليومية 300 ألف جرعة، والهدف الوصول لـ40 مليون جرعة خلال 6 أشهر، وذلك لتحقيق مناعة القطيع، التي يتحول بعدها اللقاح إلى لقاح موسمي يتم التطعيم به مرة كل عام مثل الإنفلونزا، ثم نصبح مصدرين لبلاد أفريقيا.

وأوضح أن لقاح كورونا المصري المصنع حاليا هو «سينوفاك»، بعد خوض مراحل تجارب سريرية عليه وأثبت مأمونية وفعالية عالية، وهو ما يتم بأياد مصرية بإشراف خبراء أجانب، لافتًا إلى أن الإنتاج يعمل على الاتجاهين السرعة والدقة.

وتابع أن الأمور الفنية لإنتاج لقاح كورونا المصري تأخذ مجراها من ثلاجات وتحاليل، للإسراع من الإنتاج وقريبًا ستصل دفعات للمراكز الصحية، ولن ننتظر أن يعطينا أحد لقاح كورونا.