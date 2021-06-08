وزير التعليم العالي: ننتظر إجازة هيئة الدواء لملف لقاح كورونا المصري

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدراسات العلمية والبحثية لفيروس كورونا بمختلف القطاعات التابعة للوزارة وأكاديمية البحث العلمي والجامعات، تسير بصورة إيجابية ومتميزة، لافتا إلى أن مصر ولأول مرة، تتقدم على دولة جنوب أفريقيا في قطاع العلوم المتخصص وفي عدد من المجالات، وذلك وفقاً لما تم نشره مؤخراً بمجلة university world new في طبعتها الإفريقية، التي رصدت تقدم مصر الملحوظ في النشر للأبحاث الدولية المحكمة، وذلك خلال السنوات الخمس الماضية، وتحقيقها المرتبة الأولى على مستوى أفريقيا في هذا المجال.

التعليم العالي: مصر لأول مرة تتقدم على جنوب أفريقيا في النشر الدولي للأبحاث العلمية

وبشأن لقاح كورونا المصري المحضر من علماء المركز القومي للبحوث، أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الملف الخاص به حالياً في هيئة الدواء المصرية، لمراجعة جميع المراحل التي تمت على ما قبل الاختبارات السريرية الإكلينيكية علي المتبرعين، لافتا إلى أنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعة والاعتماد، سيتم البدء في التجارب.

وأضاف وزير التعليم العالي: «شغالين مع هيئة الدواء المصرية، في مراجعة كل الاجراءات التي تمت ما قبل الإكلينيكية، للتصديق على التجارب الإكلينيكية، وقربنا إن شاء الله، وبالنسبة للموعد طبقاً لما ستحدده هيئة الدواء المصرية».

وفي سياق مختلف، أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، جولتين بجامعتي القاهرة وحلوان لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021، والتأكد على جاهزية الجامعة وإجراءاتها، لمجابهة تفشي فيروس كورونا، مشددا على تطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة، والالتزام بتطبيق التباعد الاجتماعي، وداعب وزير التعليم العالي الطلاب أثناء جولته، مناشدهم بضرورة الإلتزام بالكمامة والاهتمام بتحقيق التباعد الاجتماعي، للمحافظة على أنفسهم من الإصابة بالمرض.