أول صور وفيديو للقاح كورونا المصري.. مدبولي تفقد خط إنتاجه صباحا

تنشر «الوطن» الصور الأولى لتصنيع «فاكسيرا – سينوفاك»، لقاح كورونا المصري، المُصنع في إحدى خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» بمنطقة العجوزة، وذلك بعد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لعملية التصنيع داخل المصنع في حي العجوزة، بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتورة هبة والي، رئيس «فاكسيرا»، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الصحة والسكان، والسفير الصيني لدى القاهرة.

300 ألف جرعة من لقاح كورونا المصري في الوردية الواحدة

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب زيارته لخط الإنتاج بـ«فاكسيرا»، إنّ الطاقة الإنتاجية للخط 300 ألف عبوة من لقاح كورونا في الوردية الواحدة خلال اليوم، وبالاتفاق مع الجانب الصيني، سيتم العمل على زيادة كميات المواد الخام الموردة لمصر، بما سيسمح بالعمل وردية أخرى، ليصبح الإنتاج 600 ألف عبوة في اليوم الواحد، وذلك من خلال مصنع «فاكسيرا» في منطقة العجوزة.

تصنيع 80 مليون جرعة من لقاح كورونا المصري حتى أخر 2021

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي، أنّه كان من المُقرر العمل على تصنيع نحو 40 مليون جرعة من لقاح «فاكسيرا – سينوفاك» بنهاية العام الحالي، لكن بعد الاتفاق مع الجانب الصيني على زيادة كمية المادة الخام الموردة إلى مصر، سيتم العمل على تصنيع نحو 80 مليون جرعة من هذا اللقاح محليا، بما يكفي احتياجات نحو 40 مليون مصري ومصرية.

وشدد رئيس الوزراء، على أنّ هناك اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تصنيع اللقاحات والأدوية الأساسية في مصر، وذلك باعتبارها «مسألة أمن قومي» للدولة المصرية.

مدينة اللقاحات الجديدة في 6 أكتوبر

ولفت إلى الاهتمام بالعمل على التصنيع المحلي للقاحات كورونا، مشيرا إلى أنّه يتم إنشاء مصنع جديد لـ«فاكسيرا» في مدينة 6 أكتوبر، يسمح بإنتاج 3 ملايين جرعة من مختلف أنواع اللقاحات في اليوم الواحد.