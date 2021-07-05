«الصحة»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا بات قريبا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، أمر ليس ببعيد بعد بدء التصنيع بهذه القوة، كما تستهدف الوزارة بعد تحقيقه، البدء في التصدير، سواء لأفريقيا أو بقية دول العالم، موضحًا أن احتياج الدول للقاحات المضادة لكورونا شديد جدًا، وبمجرد تحقيق فائض أو تحقيق الاكتفاء الذاتي، سيجري فتح قنوات التصدير.

حصلنا على 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا وباقي أفريقيا 1.6 مليون

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن مصر حصلت على 10 ملايين جرعة متنوعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، منذ بداية الجائحة، لكن باقي القارة الأفريقية مجمعة، حصلت على 1.6 مليون جرعة فقط، وهذا رقم لا يكفي للاحتياجات، مؤكدًا أن خلال أيام، مصر تتسلم شحنات من المواد الخام لإنتاج 7.5 مليون جرعة.

سننتهي من إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك نهاية الشهر الجاري

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن مصر بنهاية الشهر الجاري، ستكون انتهت من إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك، «درجة الأمان بالطبع على رأس أولويات تصنيع اللقاحات وتم مناقشته مع البعثة الصينية والتأكد منه، وبصدد استقبال أنواع أخرى من اللقاحات لأغراض السفر»، موضحًا أن مصر ستستقبل شحنة من لقاحات جونسون أند جونسون الأمريكي ستخصص لغرض السفر.

سنخصص لقاح جونسون أند جونسون لغرض السفر فقط

وأردف الدكتور خالد مجاهد، أن لقاح جونسون أند جونسون سيتم تخصيصه لغرص السفر فقط، رغم أنه يصلح لكل الفئات، لكن كونه يتم أخذه جرعه واحدة وليس جرعتين سيتم اقتصاره على المواطنين الذين يرغبون في السفر تسهيلًا لهم.