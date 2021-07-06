بعائد مقدم.. كيف تستثمر أموالك في شهادات وودائع المصرف المتحد

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، من مختلف الطبقات لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، يأتي على رأسها شهادات وودائع المصرف المتحد، بالجنيه المصري، والذين يتميزين بأسعار عوائد تنافسية ومدد صرف متنوعة من بينهم العائد الذي يصرف مقدمًا أي يوم العمل التالي لربط الوديعة أو الشهادة بالمصرف.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة للودائع ذات العائد المدفوع مقدماً من المصرف المتحد، وتفاصيل الشهادة الثلاثية ذات العائد المقدم من المصرف المتحد، ونسب العائد على كل منهما، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة، وذلك بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

التفاصيل الكاملة للودائع ذات العائد المدفوع مقدمًا من المصرف المتحد

وأوضح المصرف المتحد أنه يتم ربط الوديعة بحد أدنى 20000 جنيه، ويصرف العائد في يوم العمل التالي لربط الوديعة، ويتحدد العائد وفقًا لمدة الوديعة كالتالي:

ـ الوديعة لمدة 3 أشهر عائد يصل إلى 5% سنويًا.

ـ الوديعة لمدة 6 أشهر عائد يصل إلى 5.5% سنويًا.

ـ الوديعة لمدة 9 أشهر عائد يصل إلى 6% سنويًا

ـ الوديعة لمدة 12 شهرًا عائد يصل إلى 7% سنويًا.

التفاصيل الكاملة لشهادات الادخار ذات العائد المدفوع مقدمًا من المصرف المتحد

ـ يقدم المصرف المتحد شهادات الادخار الثلاثية بفائدة مقدمة، ويتيح الحصول على الشهادة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه بالإضافة إلى أسعار فائدة تنافسية.

ـ معدل الفائدة من البنك: 7%.

ـ دورية الصرف: مقدمًا عند ربط الشهادة.

ـ نوع الفائدة: ثابتة.

ـ مدة الشهادات: 3 سنوات.

ـ الحد الأدنى للشراء: 5000 جنيه.