المصرف المتحد يطلق حملة «تجليات» لترويج منتجات أهالي سانت كاترين

كشف المصرف المتحد عن الاستراتيجية الترويجية التى يتبناها للترويج لمنتجات أهالى مدينة سانت كاترين وجبل التجلى، ضمن مشروع «تجليات» الذى أطلقه البنك مطلع الشهر الجارى، بهدف التمكين الاقتصادى لأهالى المنطقة.

وقالت جيهان أبوحسين، رئيس «إيثار للتنمية المجتمعية»، إن استراتيجية حملة «تجليات» ترتكز على توظيف مجموعة من الأساليب الترويجية المبتكرة لزيادة الوعى الترويجى لمنتجات سانت كاترين الطبيعية، والاستعانة بفريق مواهب المصرف المتحد UB Got Talent ضمن الفعاليات التقنية للحملة.

وأشارت إلى أن حملة «تجليات» الترويجية تتضمن تدشين العلامة التجارية، وهى عبارة عن نجمة سيناء وجبل التجلى ومنطقة الوادى المقدس طوى، واتخاذ الجمل كإحدى العلامات المميزة للمنطقة.

وأكدت «أبوحسين» أن المصرف المتحد يستهدف من خلال إطلاق حملة «تجليات» تمكين أهالى منطقة سانت كاترين وجبل التجلى اقتصادياً، عن طريق تقديم حزمة متنوعة من التمويلات متناهية الصغر، التى تتناسب مع طبيعة أهالى المنطقة، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعى لمعرفة احتياجاتهم والصعوبات التى تواجههم عند الإنتاج أو عند تسويق منتجاتهم.

وتستهدف حملة تجليات المساهمة فى تحسين مستوى معيشة أهالى المنطقة، ورفع جودة المنتج المستهدف تصديره، فضلاً عن تعزيز الوعى بالعلامة التجارية «تجليات» محلياً وعالمياً، وتعزيز المكانة السوقية، وبناء قاعدة جمهور واسع، بحسب بيان المصرف المتحد.

وعن منتجات حملة «تجليات»، قال المصرف المتحد إن المنتجات تشمل «الشجرة المباركة، زيت زيتون سيناوى، سبحة الوادى المقدس، المشغولات التراثية، العسل الجبلى».