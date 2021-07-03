فريق عمل المصرف المتحد يحتفل بمرور 15 عاماً على إنشاء البنك

احتفل فريق عمل المصرف المتحد بمرور 15 عاماً على إنشاء البنك، وذلك تحت شعار «15 عاماً من الإنجازات.. ومستمرون»، مشيراً إلى أن مراسم الاحتفال أقيمت فى جميع فروع المصرف المتحد الـ67 ومراكزه الرئيسية، بحسب البيان الذى أصدره البنك.

وهنأ أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، فريق عمل البنك بمرور 15 عاماً على إنشاء المصرف المتحد، كما أثنى على سلسلة الإنجازات المشرفة التى وصل لها المصرف المتحد ليصبح أحد أهم البنوك بالسوق المصرية، وذلك بفضل جهود أبنائه المخلصين، وفقاً لوصفه.