حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الخبراء بشأن درجات الحرارة اليوم، وحالة الطقس المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، إضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات مئوية.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أنَّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى، وباقي الأنحاء، وقال خبراء الأرصاد، إنَّه من المتوقع أن تنشط الرياح على السواحل الشمالية، جنوب سيناء، وشمال البلاد على فترات متقطعة، إضافة إلى انتشار خفيف للشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 36 24

الإسكندرية 32 23

وادي النطرون 34 23

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 30 25

مطروح 30 22

السلوم 33 22

سيوة 37 21

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 37 24

نخل 34 19

نويبع 37 27

طابا 34 23

كاترين 34 17

الطور 32 25

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 34 27

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 37 25

المنيا 37 24

أسيوط 37 24

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 42 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 38 29

أبو رماد 38 25

حلايب 36 27

رأس حدربة 35 25.