وظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021.. آخر موعد للتقديم

تنتهي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إحدى الشركات التابعة للقابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من تلقي طلبات المتقدمين لشغل بعض الوظائف بنظام التعاقد بأفرع الشركة في «ملوي- مطاي- بني مزار - مغاغة- العدوة» نهاية الشهر الجاري الموافق 31 من شهر يوليو في تمام الساعة الثالثة عصرا عبر الموقع الإليكتروني بالشركه طبقا لكل وظيفه وفقا للاعلان رقم 3 الصادر بتاريخ 29 من شهر يونيو الماضي.

المؤهلات العليا المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي وفقا للإعلان رقم 3 الصادر بتاريخ 29 من شهر يونيو الماضي المؤهلات المطلوبة لشغل كل وظيفة على حدة كالتالي..

- مهندسو صيانة ميكانيكية

أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة قسم «ميكانيكا قوى».

- مهندسو صيانة كهربائية

أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة قسم «كهرباء قوى».

- مهندس مشروعات

أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة قسم «مدني».

المؤهلات المتوسطة المطلوبة لوظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021

- فنيون

أن يكون حاصلا على دبلوم صناعي أو معهد فوق المتوسط صناعي قسم «ميكانيكا- كهرباء- أعمال صحية».

- مراقبون أمن

أن يكون حاصلا على دبلوم «تجاري - معهد فني تجاري- مؤهل فوق المتوسط».

ثالثا: الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة:

- حرفيون

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو شهادة محو الأمية وشهادة قياس المهارة.

- سائقون

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو شهادة محو الأمية و«رخصة درجة أولى».

- عمال

أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية أو الابتدائية أو شهادة محو الأمية.

12 شرطا لشغل وظائف شركة المياه والصرف الصحي 2021

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا 12 شرطا مطلوب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وفقا للإعلان رقم 3 الصادر بتاريخ 29 من شهر يونيو الماضي.

- أن يكون مصري الجنسية ومن أبناء مراكز «ملوي- مطاي- بني مزار - مغاغة- العدوة».

- ألا يزيد سن المتقدم لكل الوظائف المذكورة عن 35 عاما من تاريخ الإعلان ولا يزيد السن عن 40 عاما بالنسبة للمهندسين من تاريخ الإعلان.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها.

- تشغل جميع الوظائف المعلن عنها بامتحان تكون أولوية التعاقد فيها حسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتيجة الامتحان المعلن عنها.

- يتم التقديم في وظيفة واحدة وبمركز واحد من الوظائف المعلن عنها.

- أن يكون المؤهل من إحدى المدارس أو الجامعات المعترف بها.

- يتم توريد مبلغ 50 جنيه قيمة التسجيل لطلب شغل الوظيفة بجميع مكاتب البريد على حساب رقم 2015400001763818، مع الاحتفاظ بإيصال السداد لتقديمه مع الأوراق ويتم إدخال رقم الأمر في الموقع أثناء التسجيل.

- يتم التقديم للمسابقة عن طريق ملء نموذج طلب شغل الوظيفة على الموقع الإليكتروني بالشركة، وذلك طبقا لكل وظيفة.

- يتم إخطار المتقدمين المنطبق عليهم الشروط على الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا وذلك لإرسال الأوراق المطلوبة.