عاجل.. الكويت تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1977 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في الساعات الـ24 الماضية، في أعلى حصيلة تشهدها البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 365649، في حين سجلت 12 وفاة، منهم 11 من غير المحصنين، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 2029.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» أنه تم تسجيل 1841 حالة تعافٍ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 345106، موضحا أن نسبة حالات الشفاء من الإصابات بلغت 94.38%.

وأوضح السند، أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 303، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 18514 حالة، في حين وصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة كورونا بالمستشفيات إلى 1097 حالة.

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها أثناء الفترة نفسها بلغ 15209 ليصبح مجموع الفحوصات 3049341، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 12.99%.

وفيما يتعلق بمعدل الإصابات في المحافظات الكويتية، قال السند إنها بلغت في الأحمدي 33 في المئة، تلتها محافظة حولي بنسبة 25 في المئة، ثم الفروانية بنسبة 19 في المئة، والجهراء بنسبة 13 في المئة، وأخيرا العاصمة الكويتية بنسبة 10 في المئة.