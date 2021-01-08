ارتفاع إجمالي إصابات كورونا في الكويت 153473 حالة.. ووفيات قطر إلى 242

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بوسط الصين، في نهاية عام 2019، لم تسلم الدول حول العالم من تفشي الفيروس بها، وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا حول العالم 88.844.813 فيما وصل إجمالي الوفيات جراء الإصابات بكورونا إلى 1.912.998، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء من «كوفيد 19»، 63.802.386.

وتعرضت كثير من الدول حول العالم لتفشي الفيروس ومن بين هذه الدول، الكويت وأعلنت السلطات الصحية الكويتية، اليوم، تسجيل 495 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 153473 حالة.

وأشارت وزارة الصحة الكويتية، إلى تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل حصيلة حالات الوفيات إلى 940 حالات، وفقا لما ذكرته صحيفة «القبس» الكويتية.

وأضافت الصحة الكويتية، أنه تم تسجيل شفاء 244 إصابة من فيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيرس إلى 148483 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 195 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، لتصل حصيلة الإصابات بكورونا في البلاد إلى إلى 145308حالة.

وأشارت الصحة القطرية في بيان، إلى تسجيل وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بكورونا المستجد في البلاد إلى 242 حالة.

وأضافت وزارة الصحة القطرية، أنه تم تسجيل شفاء 139 حالة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 142453 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، اليوم، إجراء 166435 فحصا جديدا لكورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، موضحة أنه تم تسجيل 2950 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 224704 حالات.

وأوضحت الوزارة الإماراتية، أنه تم تسجيل وفاة 3 حالات جراء الإصابة بكورونا، لتصل الحصيلة الإجمالية لحالات الوفيات إلى 697 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الإماراتية الرسمية «وام».

وأضافت الصحة الإماراتية، أنه تم تسجيل شفاء 2218 حالة جديدة، ليصل إجمالي حالات التعافي من كورونا المستجد إلى 201396 حالة.