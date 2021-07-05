«الزراعة»: لدينا اكتفاء ذاتي بنسبة 60% من اللحوم الحمراء

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن البروتين من أصل حيواني متنوع، وأول أنواعه اللحوم الحمراء، وكانت مصر لديها اكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 40% قبل عام 2014، أما حاليًا فإن الاكتفاء الذاتي وصل إلى 60%.

وأضاف «القرش»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أنه بالنسبة للألبان فهناك اكتفاء ذاتي كامل منها، وهناك اكتفاء ذاتي في بيض المائدة، وشبه اكتفاء ذاتي في الدواجن وأسماك المياه العذبة، ونصدر منها، أما الأسماك البحرية فهي التي نحتاج للاستيراد منها، وأنشئت العديد من المزارع لتوفيرها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك أكثر 400 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، وأيضا المنافذ المتنقلة، بالإضافة إلى التنسيق مع مديريات وزارة الزراعة والطب البيطري، للتأكد من تقديم خدمة ذات جودة عالية.

وشدد «القرش» على أن كافة المجازر تطبق أعلى المعايير سواء في دخول المواشي أو ذبحها، أو خروج اللحوم، والتنسيق متكامل وموجود بين وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، وجودة المنتج داخل المجزر المصري على أعلى مستوى.

ولفت المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرًا في القطاع الحيواني، وعملت على عدد من المحاور، أولها ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية، وهذا بدأ بإنشاء قواعد بيانات للثروة الحيوانية ويتم تحديثها باستمرار، والمحور الثاني هو تحسين السلالات، حيث طورت ودربت الأطباء لتقديم خدمة متميزة، ووقعوا بروتوكول لتوفير سلالات عالية الإنتاجية للمستفيدين من مشروع «البتلو»، والمحور الثالث هو زيادة عدد الرؤوس الموجودة، وأطلقت الحكومة مشروعا لزيادة مليون رأس ماشية، إضافة إلى مشروع البتلو الذي وصلت مخصصاته المالية إلى حوالي 5 مليارات جنيه حاليا.